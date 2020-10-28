Якщо при перетині кордону з іншою державою мене зобов’яжуть проходити обсервацію, чи зможу відмовитися від неї та повернутися додому?

Тамара Сергіївна. Сумська обл.

Консультує юрист газети «Порадниця» Яна РОМАСЕНКО.

Відмовитися безпосередньо при проходженні кордону не зможете. Тому після прибуття до місця призначення вам доведеться пройти карантин — обсервацію, і, відповідно, не зможете залишити місце проживання чи перебування. Це можливо лише з метою госпіталізації або за згодою санітарного інспектора. У кожній із країн є відповідні служби, призначені для перевірки правильного виконання карантину осіб, що на самоізоляції. Необґрунтоване порушення правил карантину карається, включаючи накладенням фінансових штрафних санкцій.