М’ясні крученики з начинкою з цибулі, тушковані в соусі-підливі. Страва виходить апетитною та по-домашньому смачною. В її основі – два види цибулі. Маринованою начиняємо м’ясо, а обсмажена до золотавого рум’янцю цибуля доповнює ароматами сметанну підливу.

* 600–700 г м’якоті свинини

* 3–4 середні цибулини

* 300 г сметани (будь-якої жирності)

* 1 чайна ложка цукру

* сік лимона (можна замінити 2 столовими ложками оцту 9%)

* борошно

* сіль (за смаком)

* чорний мелений перець (за смаком)

* лавровий листок

* олія (для смаження)

Свинину нарізати скибочками, як на відбивні, приблизно 1 см завтовшки. Тонко відбити. Кожен шматочок посолити та поперчити. Одну цибули ну відкласти. Решту нарізати тонкими півкільцями та викласти в глибоку миску. Додати до цибулі цукор і перетерти руками, щоб пустила сік. Влити сік, вичавлений з лимона (або оцет), перемішати і залишити на 10 хв. маринуватися. Кислота усуне гіркоту з цибулі, а цукор підкреслить смак. На край кожного шматочка м’яса викласти цибулеву начинку (кількість – на ваш смак). Щільно згорнути рулетиками. Обкачати їх у борошні. Розігріти сковороду з олією та обсмажити з усіх боків цибулячки на сильному вогні до золотавої скоринки. Зняти рулетики в окремий посуд.

Для соусу на олії обсмажити нарізану чвертькружальцями цибулину до золотавого кольору. Потім додати ложку борошна, перемішати, обсмажувати разом 1 хв. Викласти сметану і влити трохи води, щоб соус за консистенцією був, як вершки. Трохи посолити, поперчити, додати лавровий листок.

Обсмажені цибулячки викласти в сковорідку до соусу (якщо сковорода маленька, можна скласти їх в товстостінну каструлю і залити соусом). Підлива повинна повністю вкривати м’ясо. Якщо мало, можна підлити води. Тушкувати страву під кришкою на слабкому вогні 30–40 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.