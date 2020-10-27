Плюсів у тому чимало: природна стратифікація, використання навесні вологи, якої у землі багато після зими, більш раннє цвітіння.

Висівають насіння сухим із настанням стійких холодів, щоб не встигло прорости. Температура ґрунту має бути не вище +5 градусів. Ділянку перед тим перекопують, вносять компост або перегній та роблять ямки чи борони. Норму насіння порівняно з весняним посівом збільшують удвічі. Висівати можна айстру китайську, алісум морський, антиринум, волошки сині, гвоздику китайську, гіпсофілу, годецію, дельфініум однорічний, ешольцію, календулу лікарську, космею, красолю, лаватеру, максамосійку, матіолу дворогу, резеду, флокс Друммонда та деякі інші. Насіння краще присипати тонким шаром торфу чи перегною. Поливати не потрібно.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.