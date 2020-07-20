Більшість рослин люблять тепло, але надто високі температури не йдуть їм на користь. Які заходи вжити, щоб полегшити кімнатним улюбленцям цей важкий час?

Спека протипоказана

Рослини з великим, м’яким і тонким листям особливо потребують півтіні й поливи (наприклад, спатифілум). А з товстим соковитим (алое, «тещин язик», грошове дерево) — більш пристосовані до високих температур завдяки збереженню вологи в листі.

Ховайте в тінь

Притіняйте вікно від палючих променів. Можна наклеїти на нижню частину вікна тонкий білий папір (наприклад, аркуш із зошита), який буде пропускати світло, але не дозволить «підсмажуватися» квітам.

Світлі горщики краще

У темних горщиках земляний ком нагрівається сильніше, ніж у світлих. Щоб полегшити життя квітам, можна просто обернути темні вазони світлим папером.

Не заливайте

Саме влітку багато хто заливає рослини, що призводить до загнивання коріння. Простий спосіб визначити, чи потрібно полити, — занурте палець в землю до другого суглоба, якщо вона волога, полив не потрібен. Поливайте рано вранці або ввечері, але не на сонці.

В душ!

Знімайте пил з листя і регулярно обприскуйте теплою водою (з фіалками та іншими квітами з пухнастим листям обережно). Це допоможе квітам легше дихати і вбереже від попелиці, яка часто вражає в спеку.

Рятуємо рослину, що засохла

Наповніть таз або іншу ємність водою кімнатної температури і повністю занурте в нього горщик з квіткою. Приблизно через годину вийміть вазон і дайте зайвій воді стекти. Якщо рослина не сильно постраждала, вона скоро знову стане соковитою.

Якщо їдете у відпустку

Допоможе автоматичний полив: обріжте верх пластикової пляшки, зробіть розжареним цвяхом 3–4 отвори, розгрібаючи акуратно землю, щоб не пошкодити коріння, вставте пляшку кришкою вниз і наповніть водою. Поступово просочуючись, грунт буде вологим. Це підходить для великих вазонів. А маленькі складіть в одну тацю і наповніть її водою.

Підготувала Діана ШЕПЕЛЬ.