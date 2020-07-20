Римо-католики 22 липня відзначають свято Марії Магдалини. Походила свята з містечка Магдали, що знаходилося на берегах Генісаретського озера. Вона була одержимою, перш ніж Ісус вигнав із неї сім бісів. Потім Магдалина стає ученицею Христа і слідує за Месією. Марію Магдалину називають мироносицею. Коли Ісус був похований, то вона в неділю рано прийшла до Гробу Господнього, аби намастити Його тіло миром, як того вимагала тогочасна поховальна традиція. Та замість тіла разом із іншими жінками побачили янгола, а потім і самого Христа, який явився їм і заповідав сповістити новину про Його воскресіння учням. Тож Марія Магдалина побачила воскреслого Христа раніше за апостолів.

Православні та греко-католики 23 липня згадують преподобного Антонія Печерського, який вважається засновником чернецтва в Київській Русі разом із учнем Феодосієм, який потім стане ігуменом новоствореного монастиря. Перший монастир був печерним, на місці якого згодом розбудували Києво-Печерську лавру. Оскільки перші монахи жили та проводили богослужіння в печерах, монастир досі називається Печерським. Ще одним учнем Антонія був Нестор, який став літописцем.

Римо-католики 23 липня згадують святу Бригіду, яка жила в ХІV ст. Ставши монахинею, вона уклала монастирський устав та започаткувала монаший орден Пресвятого Спасителя. Папа Іван Павло ІІ проголосив святу Бригіду Шведську однією з покровительок Європи.

Православні та греко-католики 24 липня відзначають свято рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Ольга була першою християнкою в княжому роду Рюриковичів. Також вона вважається однією з ініціаторок християнізації Русі, визначною подією якої стало хрещення Русі в 988 році за правління її внука Володимира. Роль княгині Ольги та її внука в поширенні християнства на цих землях була настільки великою, що їх обох Церква назвала рівноапостольними.

Православні та греко-католики 26 липня святкують Собор архистратига Гавриїла. Цей архангел, який надихав пророка Мойсея, коли той писав Книгу Буття, явився праведній Анні зі звісткою, що вона народить Діву Марію, священнику Захарії об’явив народження Івана Хрестителя, звелів Йосипу тікати від Ірода до Єгипта та об’явив Богородиці народження Христа.

Марина ЧОРНА, релігієзнавець.