Простий рецепт холодного смаколика для спекотного літа. Жирність сиру і сметани не має значення. Що менша, то легшим і менш жирним виходить желе. Кількість цукру тут не дуже велика — так готовий десерт буде не засолодким. Желатину в рецепті рівно стільки, скільки потрібно: желе ніжне, не резинове, чудово тримає форму, якщо його нарізати шматочками. Як доповнення можна використовувати полуницю або суницю, головне, щоб ягода була щільною, не потекла і не зіпсувала зовнішній вигляд. Можна готувати з м’якими фруктами — абрикосами, персиками (без шкірки) або нектарином.

* 200 г кисломолочного сиру

* 200 г сметани

* 70 г цукру

* 1 пакетик ванільного цукру (10 г)

* 2 столові ложки (без верху) швидкорозчинного желатину

* 200 г полуниці (або інших ягід, фруктів)

Сир, сметану, цукор, ванільний цукор покласти в ємність. Ретельно збити в однорідну кремову масу (не повинно бути крупинок сиру і цукру). Желатин залити 50 мл гарячої води (не окропу), ретельно розмішати. Він має добре розчинитися. Остудити до кімнатної температури (стежте, аби не застиг). Влити желатин в сирну масу, збиваючи міксером чи виделкою. Невелику прямокутну форму вистелити плівкою. Викладати шарами ягоди і сирну масу. Поставити в холодильник. Години 3 повинно вистачити, щоб желе добре тримало форму і його можна було нарізати порційними шматочками. Можна зробити желе не тільки в великій формі, потім нарізавши шматочками, а й в порційних креманках, вазочках або склянках з прозорого скла. Тоді часу на застигання знадобиться менше — 1–1,5 години.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.