Популярність хойї цілком зрозуміла. Ця рослина невибаглива у догляді й надзвичайно декоративна. Її довгі пагони красивими зеленими каскадами звисають із горщиків. А коли зацвітає велетенськими кулястими суцвіттями із зірчастих квіток — це взагалі щось неймовірне. Також пагони можна пускати вгору по опорах. Нині існує чимало сортів із варієгатним (різнокольоровим) листям і найрізноманітнішими квітами, а також оригінальні карликові види.

ПРО ДОГЛЯД

Хойя любить яскраве розсіяне світло. Температура навесні та влітку — 22—24 градуси, восени та взимку — 15—17. Поливають обережно, не засушуючи, але й рясних поливів рослина не любить. Адже накопичує вологу у своїх м’ясистих листочках. Коли на початку війни ми були змушені на 2 місяці покинути домівку, з усіх моїх хатніх рослин вижили тільки дві, серед них і хойя. З настанням холодів поливи скорочують, а з потеплінням, навпаки, збільшують.

Навесні та влітку рослину підживлюють раз на 2—3 тижні комплексним мінеральним добривом. Обприскувати вазон необов’язково, хойя легко переносить сухе повітря. Але якщо потрібно зняти порох, із легкістю витримує душ. А якщо він буде теплий, то це ще й стимулюватиме цвітіння. Влітку вазон можна розміщувати просто неба.

ПРО ЦВІТІННЯ

Після завершення цвітіння рослину можна трохи обрізати, це сприятиме кращому гілкуванню. При цьому важливо не обрізувати квітконоси, оскільки наступного року вони знову дадуть квіти. Молоді рослини пересаджують щороку, дорослі — раз на 3 роки. Секрет рясного цвітіння полягає в тому, що горщик має бути затісний. Також потрібно вдосталь освітлення. Однак деякі сорти зацвітають лише на 3—4-й рік. Але погодьтесь: чим довше очікуєш, тим більше радості від появи першого суцвіття. Коли бутони зав’язались, рослину краще не переставляти з місця на місце, та й взагалі не рухати.

Важливо: солодкуватий запах хойї не всім до вподоби!

ПРО РОЗМНОЖЕННЯ

Найпростіше розмножити хойю живцями у воді або землесуміші з однієї частини піску та двох частин торфу. До речі, серед поціновувачів цих рослин живці цікавих сортів (Мегаластер, Керрі, Крімсон квін тощо) коштують до 300—400 грн!

Найкраще розпочинати живцювання з кінця лютого. Укорінені рослинки висаджують у невеличкі горщики. Землесуміш можна приготувати з дернової, перегнійної, листової землі та піску (2:1:1:1). І звісно, потрібен хороший дренаж. Аби отримати пишніший вазон, висадіть одразу кілька вкорінених живців.

І ПРО ТЕРПЕЦЬ

Перший час воскові плющі можуть рости дуже повільно. Натомість потім віддячать неймовірною красою. У мене був сорт, який два роки не давав жодного молодого листка! Тоді як інші, укорінені одночасно з ним, стрімко пішли в ріст. Тож іноді треба просто запастись терпінням. Та й зацвітає хойя далеко не відразу, ніби довго думає: а чи подобається їй на новому місці? Однак перевагою рослини є те, що це — справжній довгожитель. При цьому з роками вона не втрачає декоративності, бо пускає велику кількість пагонів.

Аліна ЗАЯНЧКОВСЬКА.