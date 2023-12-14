Звичайно, ми можемо готувати імбирне печиво цілий рік, але саме в різдвяний період цей процес перетворюється на щось казкове та символічне.

Тісто:

100 г меду

80 г вершкового масла

100 г цукрової пудри

1 середнє яйце

360 г пшеничного борошна

1 чайна ложка соди

1 чайна ложка какао-порошку

1 чайна ложка кориці

чверть чайної ложки мускатного горіха

0,5 чайної ложки сушеного імбиру

дрібка солі

Білкова глазур:

40 г білка (приблизно 1 яйце)

200 г цукрової пудри

2—4 краплі лимонного соку

Для тіста з’єднати в каструльці масло, цукрову пудру та мед. Поставити на повільний вогонь, помішуючи, нагрівати, доки суміш стане однорідною. Зняти з вогню, дати охолонути. Додати яйце, перемішати. В окрему миску всипати борошно, соду, сіль, какао та спеції, перемішати. Медову масу вилити до борошняної. Замісити м’яке та не липке тісто. Викласти в пакет, залишити в холодильнику на 30 хв.

Холодне тісто розім’яти до еластичності. Розкачати на пласт 3—5 мм завтовшки. Вирізати фігурки. Викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 7—10 хв. Час випікання залежить від товщини тіста. Дати охолонути.

Для глазурі білок збити виделкою. Поступово всипати просіяну пудру, розмішати до однорідності. Додати сік лимона. Маса має бути тягучою. Перекласти в кондитерський мішечок і декорувати печиво. Глазур застигає дуже швидко.

Радуйте рідних, близьких і наших захисників домашньою випічкою!