Усі споживачі електроенергії повинні раз на місяць самостійно знімати показники її лічильника та подавати дані постачальнику. Обсяги спожитої електроенергії визначають за розрахунковий період — це один календарний місяць.

Споживачі повинні подати дані за два дні до закінчення поточного календарного місяця та протягом 1—3 числа наступного місяця (в цьому разі дані будуть зараховані за 1 число).

Якщо показники лічильника світла передати пізніше, то дані на 1 число розраховують за середньодобовим обсягом споживача. Постачальник повинен прийняти дані показників із лічильника електроенергії та врахувати їх під час визначення обсягу спожитого світла за певний календарний місяць.

Важливо: постачальник має право здійснити контроль лічильника електроенергії в будь-який час, щоб перевірити правильність показань.

Якщо ви не передали дані лічильника за 2 дні до кінця місяця та протягом 3 днів наступного, то обсяг споживання електроенергії за минулий місяць визначають розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання (відповідно до вимог законодавства — Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

Тобто, якщо ви вчасно не передали показники за світло, то в платіжці побачите цифри не за спожиту вами електрику, а вирахуваний середньодобовий обсяг споживання.