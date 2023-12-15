Рак молочної залози — захворювання, яке може заскочити зненацька кожну жінку, проте піддається лікуванню при вчасній діагностиці. «Порадниця» разом із лікаркою-клінічною онкологинею Анною ХМЕЛЬ розглядає 5 ключових факторів ризику виникнення раку молочної залози для того, аби нагадати українкам, що турбота про здоров’я — завжди на часі.

ВІК І МЕНОПАУЗА

Факт. Менопауза та старший вік можуть стати факторами, що збільшують імовірність захворювання. Регулярні консультації з сімейним лікарем, мамографія та обстеження допомагають вчасно виявляти й лікувати онкологію.

Коментар онкологині Анни Хмель

Важливо звертати особливу увагу на зміни у здоров’ї жінок, особливо після 40 років. Відповідно до настанов МОЗ, в Україні мамографія рекомендована жінкам із 45 років кожні два роки. За наявності факторів ризику (обтяжений спадковий анамнез; пізнє перше дітонародження (30 років і старші); безпліддя; пізня менопауза (55 років і старші); тривала гормонозамісна терапія менопаузи; постменопаузальне ожиріння; вживання алкоголю; куріння) — з 40 років із узгодженою з лікарем частотою.

СІМЕЙНА ІСТОРІЯ ОНКОЛОГІЇ

Факт. Наявність раку молочної залози чи яєчників у кровних родичів збільшує ризик захворювання. Регулярні обстеження можуть бути важливими для вчасного виявлення раку грудей. Слід записатися до сімейного лікаря, який дасть направлення до мамолога на безоплатну консультацію.

Коментар онкологині Анни Хмель

Спадковий рак молочної залози та спадковий рак яєчників, спричинений мутаціями в генах BRCA1/2, було діагностовано у 5—10 і 10—17 відсотків пацієнток відповідно. Проте існують й інші мутації, тому огляди та самоперевірки необхідні всім.

РАДІОТЕРАПІЯ У ВІЦІ ДО 30 РОКІВ

Факт. Отримання радіотерапії на грудну клітку до 30 років може збільшити ризик захворювання на рак молочної залози.

Коментар онкологині Анни Хмель

Жінкам, які отримували радіотерапію в молодому віці, рекомендується регулярне медичне обстеження для вчасного виявлення можливих змін у грудній клітці.

РЕПРОДУКТИВНА ІСТОРІЯ

Факт. Відсутність вагітності та пологів до 35 років, відсутність періоду лактації та ранній вік першої менструації (до 12 років) можуть бути факторами ризику захворювання на рак молочної залози.

Коментар онкологині Анни Хмель

Жінкам репродуктивного віку рекомендується консультуватися з лікарем щодо планування вагітності та регулярно звертати увагу на «червоні прапорці» в питаннях репродуктивного здоров’я. За потреби отримати направлення на мамографію можна від сімейного лікаря.

КУРІННЯ

Факт. Куріння, особливо розпочате у віці до 17 років, збільшує ризик розвитку раку грудей.

Коментар онкологині Анни Хмель

Уникайте куріння та консультуйтеся з сімейним лікарем задля вашого здоров’я. Регулярний медичний огляд є важливим для виявлення змін і попередження ризиків раку молочної залози.

За номером 3033 діє гаряча лінія, куди можуть телефонувати всі, хто потребує інформації щодо репродуктивного здоров’я, або не знає, до якого лікаря звернутися.

Внутрішньо переміщені особи можуть укласти договір з сімейним лікарем за місцем перебування. У нього можна взяти скерування на консультацію до мамолога, УЗД і мамографію безоплатно.

Матеріал підготовлено в рамках проєкту «Ти — це важливо». Він впроваджується за ініціативи UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення, за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Франції, Республіки Корея та Нідерландів.