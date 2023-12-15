Не кожен садівник вирощує суницю дрібноплідну з насіння. Це досить трудомісткий процес. Але воно того варте — самостійно вирощена розсада не має тих хвороб, які передаються через вуса від материнської рослини.

1. Вибирайте тільки свіже

Насіння суниці втрачає схожість за 2 роки. Тому при покупці беріть лише найсвіжіше.

2. Продезінфікуйте ґрунт та ємності

Паростки в суниці дуже тонкі, ніжні, і на початку свого розвитку легко уражуються грибковими хворобами. Тому перед посівом ґрунт прожарте в духовці або мікрохвильовій печі.

До речі, у звичайну городню чи покупну землю сіяти насіння суниці небажано. Найкраще приготувати ґрунт самостійно. Ідеальний варіант — суміш піску, садової землі та перегною (3:1:1).

3. Витримайте посіви в холодильнику

Щоб насіння суниці проросло, йому потрібна стратифікація. Ґрунт насипте в контейнер (не досипайте до краю 2 см). Зверху щільно утрамбуйте сніг (нарівні з краями), на нього розкладіть насіння — і поставте на нижню полицю холодильника на 3 дні. Сніг поступово танутиме і втягне насіння в ґрунт — якраз на потрібну глибину. Після цього контейнер поставте в тепле світле місце.

4. Накрийте плівкою

Із моменту сівби до появи сходів ємності (якщо вони без кришки) закрийте харчовою плівкою. Щодня її знімайте і витирайте зі стін контейнера крапельки вологи. Остаточно приберіть накриття, коли у сходів з’явиться 2–3 пари справжніх листочків.

Зазвичай вологи, яка потрапила в ґрунт від снігу, що розтанув, вистачає до появи сходів. Але якщо земля почала пересихати, зволожуйте її з пульверизатора. Причому до води обов’язково додайте будь-який протигрибковий препарат (за інструкцією).

5. Забезпечте освітлення

Насіння суниці проростає тільки на світлі. Але взимку сонячного світла йому бракує. Тому посіви додатково досвічуйте. В ідеалі — спеціальною фітолампою 12 годин. Якщо її немає, згодиться і люмінесцентна.

6. Не допускайте розвитку цвілі

Якщо виявили на поверхні ґрунту або стінках горщика зелений, білий чи бурий наліт — терміново видаліть! Для початку осередок зараження ретельно протріть папером або ватою. А потім пролийте землю будь-яким протигрибковим препаратом. Інакше пліснява погубить усі посіви.

7. Поливайте акуратно

Сходи в суниці дуже ніжні, якщо не сказати кволі. Тож поливайте їх обережно. Найзручніше це робити з чайної ложечки.

8. Підсипайте землю

У дорослої рослини довгого стебла не буває — воно вкорочене, і листя росте ніби від самої землі. А ось у молодого сіянця стеблинка є. Але коли листя починає набирати вагу, вона лягає на землю і пускає додаткове коріння. Краще цього моменту не чекати. Процес можна прискорити, якщо підсипати ґрунт до сім’ядоль. Тоді суниця швидше пустить нове коріння і краще розвиватиметься.

9. Розсадіть рослини

Коли на молодих саджанцях з’явиться 3–4 пари справжнього листя, розпікіруйте їх в окремі стаканчики (краще прозорі — в них простіше відстежити вологість ґрунту не тільки на поверхні, а й у глибині).

10. Загартовуйте перед висадкою на грядку

Починаючи з квітня, розсаду суниці виносьте на балкон на кілька годин. Але за умови, що температура повітря не нижче нуля градусів. У травні, коли стає зовсім тепло, молоді рослини можна залишати на свіжому повітрі навіть на ніч. Після такого гарту розсада чудово приживеться у відкритому ґрунті.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.