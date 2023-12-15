Головний секрет цього салату — в особливому приготуванні печінки.
- 500 г курячої печінки
- 1 середня морквина
- 3 середні цибулини
- 1 середній свіжий огірок
- 3 варені яйця
- 1 банка горошку
- 50 мл соєвого соусу
- олія
- 3 зубчики часнику
- майонез
Печінку нарізати кубиками, залити соєвим соусом, залишити на 15 хв. Цибулю нарізати кубиками, морквину крупно натерти. В розігріту олію викласти печінку разом із соусом. Смажити 7 хв. За 2 хв. до готовності додати вичавлений часник. Зняти з вогню, дати охолонути.
Обсмажити в олії цибулю до золотавості, викласти на тарілку. Обсмажити до готовності моркву, зняти з плити. Огірок і яйця нарізати кубиками. В миску викласти всі інгредієнти. Засмачити майонезом. За бажання можна досолити, але зважте на те, що соєвий соус уже містить сіль.
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