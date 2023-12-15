Головний секрет цього салату — в особливому приготуванні печінки.

500 г курячої печінки

1 середня морквина

3 середні цибулини

1 середній свіжий огірок

3 варені яйця

1 банка горошку

50 мл соєвого соусу

олія

3 зубчики часнику

майонез

Печінку нарізати кубиками, залити соєвим соусом, залишити на 15 хв. Цибулю нарізати кубиками, морквину крупно натерти. В розігріту олію викласти печінку разом із соусом. Смажити 7 хв. За 2 хв. до готовності додати вичавлений часник. Зняти з вогню, дати охолонути.

Обсмажити в олії цибулю до золотавості, викласти на тарілку. Обсмажити до готовності моркву, зняти з плити. Огірок і яйця нарізати кубиками. В миску викласти всі інгредієнти. Засмачити майонезом. За бажання можна досолити, але зважте на те, що соєвий соус уже містить сіль.