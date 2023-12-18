Із 1 грудня виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року №1226, інформує Мінреінтеграції.

Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тис. грн особам із інвалідністю та дітям і 2 тис. грн для всіх інших внутрішніх переселенців.

Відповідна допомога сім’ї буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім’ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, котрі навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім’ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

У додатковому роз’ясненні відомства щодо автоматичного продовження виплат ще на пів року певним категоріям ВПО наголошують, що це стосується лише тих осіб, які вперше звернулися за виплатами після 1 серпня 2023 року.

Таким чином, виплати визначеним категоріям ВПО будуть продовжувати автоматично ще на пів року, починаючи з 1 лютого 2024 року, оскільки перший 6-місячний період закінчується для них 31 січня 2024 року.