Бронхіт — одне з найпоширеніших захворювань у холодну пору року. «Порадниця» дізналася у фахівця, чому виникають і якими бувають бронхіти, а головне — як їх лікувати та чи можна попередити.

Гострий чи хронічний

— Бронхіт — це запалення слизової оболонки бронхів, при цьому розділяють гостру та хронічну форму хвороби, — пояснює пульмонолог Наталія МАСИЧ. — Взимку частіше зустрічаються гострі бронхіти, що виникають як ускладнення вірусної інфекції. Їхня поширеність пов’язана з епідемічним підйомом захворюваності на грип і ГРВІ, а також із нестабільністю погодних умов.

Основна відмінність гострого бронхіту від хронічного — це показник тривалості хвороби. Гостра форма проявляється яскравішими симптомами, але при адекватній терапії минає через 2–4 тижні. Хронічний бронхіт має періоди загострення та ремісії та зазвичай стає наслідком недолікованого гострого захворювання або тривалого впливу провокуючих факторів. Про хроніку говорять, якщо кашель турбує людину до трьох місяців на рік протягом двох років поспіль.

Хто в групі ризику

За словами лікарки, насамперед до хронічних бронхітів схильні курці та мешканці промислових мегаполісів. На дихальну систему цих категорій пацієнтів впливає постійне додаткове навантаження у вигляді тютюнового диму та промислових викидів, які послаблюють імунітет і підвищують сприйнятливість бронхів до інфекцій.

Окрема група ризику — це люди з хронічними патологіями бронхолегеневої та серцево-судинної систем. У перших будь-яка вірусна інфекція часто провокує загострення постійного захворювання (бронхіальна астма, бронхіт курця), у других — спричиняє загальне погіршення самопочуття, посилення задишки та кашлю.

Характерні симптоми

Основний прояв запалення бронхів — сильний нападоподібний кашель. Спочатку він сухий і непродуктивний, потім стає вологим, із виділенням мокротиння.

Супутніми проявами гострої форми захворювання можуть бути хрипи, дискомфорт і больові відчуття в ділянці грудної клітки, головний біль, задишка, що посилюється при фізичному навантаженні, озноб, пітливість, слабкість і швидка стомлюваність, невелике підвищення температури тіла (зазвичай не вище 38 градусів).

Кашель один — лікування різне

— Залежно від того, виник бронхіт на фоні вірусної інфекції у відносно здорового пацієнта чи в «хроніка», різною буде й терапія, — зауважує пульмонолог Наталія Масич. — Якщо кашель став логічним продовженням звичайної застуди, то в перші 2–3 доби він не потребує якогось специфічного лікування та, тим більше, прийому антибіотиків. Достатньо противірусних препаратів, рясного теплого пиття, рослинних засобів із відхаркувальними властивостями. Також рекомендовано хоча б кілька днів посидіти вдома.

Якщо ж через 3–4 доби ваше самопочуття не покращилось, а навпаки, з’явилися симптоми ускладнення вірусної інфекції: посилення кашлю й задишки, збільшення кількості мокротиння, підвищення температури — ​​потрібно звернутися до сімейного лікаря або пульмонолога. У цьому випадку може знадобитися прийом антибактеріальних препаратів, але їх необхідність визначить лише лікар.

Що стосується пацієнтів-«хроніків» (астматики, сердечники, курці, люди похилого віку з ослабленим імунітетом), то при появі в них сильного кашлю та задишки краще не займатися самолікуванням, а відразу звернутися до лікаря для призначення терапії та попередження ускладнень.

Як попередити

На думку фахівчині, профілактика бронхітів — це насамперед відмова від куріння та тренування дихальної мускулатури. Необхідне корисне навантаження легеням і бронхам дають швидка ходьба, біг підтюпцем, танці, плавання, йога, дихальна гімнастика. Корисний також спів — не лише професійний, а й аматорський — у караоке чи вдома, для себе.

Крім того, навіть якщо ви застудилися, не закривайтеся за звичкою на кілька днів у теплій і задушливій кімнаті. Річ у тім, що під час хвороби доставка кисню до органів і тканин нашого організму різко знижується, тому, навпаки, корисно вийти на вулицю та подихати свіжим повітрям — це покращить самопочуття.

Харчування на дихальну систему безпосередньо не впливає, але здоровий раціон піде на користь всьому організму та підвищить імунітет. Тому в сезон застуд їжте більше зелені, цитрусових, свіжих овочів і фруктів. Надавайте перевагу не «порожнім» вуглеводам (солодощі, здоба, білий хліб, майонез, варення, сік), а корисним жирам і білкам (горіхи, насіння, авокадо, риба, сир, м’ясо, яйця, оливкова олія).

Для загального зміцнення імунітету важливим є також повноцінний сон, відсутність хронічного стресу та регулярні позитивні емоції.

Обережно, пневмонія!

Пацієнтам із групи «хроніків» також слід пам’ятати, що за сильним кашлем і підвищенням температури може ховатися не лише ГРВІ та бронхіт, а й грізне ускладнення вірусної інфекції — пневмонія. Щоб не пропустити це небезпечне захворювання, людям із групи ризику з появою вищезгаданих симптомів варто протягом 48 годин обов’язково зробити флюорографію або рентгенівський знімок.

Ірина КАДЧЕНКО.