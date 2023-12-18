Бругмансія — одна з тих рослин, від погляду на які подих захоплює. Але ж і вередлива! Торік я купила кілька живців різних сортів, укорінила й висадила на клумбі. На зиму, як і потрібно, викопала. Розмістила в контейнерах у погребі. Навесні знову висадила у відкритий ґрунт. Рослина відросла від кореня, але зацвісти так і не встигла, адже бутони викинула аж наприкінці вересня. Що я зробила не так і чому в людей бругмансія цвіте так рясно ще влітку?

Людмила ПАРХОМЕНКО.

Вінницька обл.

Із запитанням ми звернулись до Аліси ГОЛОВЕНКО, яка вже багато років займається вирощуванням цих рослин.

— Мабуть, бругмансії образились, що на зиму їх відправили в погріб, — жартує квітникарка. — А якщо серйозно, то раніше я теж припускалась такої помилки. Насправді не рекомендую взимку ставити рослину в погріб. Бо там вона повністю скидає листя і навесні довго пробуджується. Відтак просто не встигає протягом теплого сезону зацвісти, бо потребує тривалого часу на відновлення. Тож раджу заносити її взимку в приміщення. Причому не в кімнату, а на веранду чи утеплену лоджію, де в мене, наприклад, температура 8—10 градусів. Переконалась, що цій рослині навіть узимку потрібне світло. Час від часу, але рідко, поливаю. Тобто, по суті, утримую її як кімнатну. Звісно, є свої труднощі, бо бругмансії — рослини габаритні. У них потужні довгі пагони, та й контейнерів для висадки потребують великих. Натомість улітку ця рослина віддячить таким буйним цвітінням, що всі сусіди заздритимуть.

Записала Катерина ОКУНЬ.