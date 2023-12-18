У тушкованої білоголової капусти море шанувальників. Соковиті хрумкі качани в умілих руках господинь чарівним чином перетворюються на різні наїдки: з м’ясом чи грибочками, сосисками чи сметаною —смакота! Тарілка з капусткою, що солодко димиться, вже стоїть перед очима, правда?

«СЕКРЕТИ НІЖНОСТІ»

Завдяки лише одному інгредієнту така капуста виходить найніжнішою.

1 кг капусти; 250 г напівкопченої ковбаси (наприклад, Краківської); 1 велика цибулина; 1 велика морквина; 1 чайна ложка солі; 1 чайна ложка цукру; 2 столові ложки олії; 2 столові ложки томатної пасти; 1 столова ложка борошна; 250 мл води; 1 лавровий листок.

Ковбасу нарізати кубиками. Капусту нашаткувати. Цибулину нарізати дрібними кубиками, морквину — крупно натерти.

В олії обсмажити цибулю з цукром до золотавості. Викласти моркву, смажити 2—3 хв. Додати ковбасу, готувати разом 5 хв. Частину капусти викласти до овочів, перемішати. Як осяде, додати іншу частину. Смажити все разом на сильному вогні, постійно помішуючи, 5—7 хв., потім вогонь зменшити до мінімального.

Окремо змішати томатну пасту, воду та борошно. Розмішати томатну заливку до однорідності. Полити капусту, перемішати. Посолити, додати лавровий листок. Тушкувати під кришкою близько 15 хв. Вогонь вимкнути, залишити страву в сотейнику на 10 хв. дійти до готовності.

Капуста виходить дуже ароматною, а завдяки додаванню борошна — оксамитової консистенції. Спробуйте приготувати.

У РУКАВІ ДЛЯ ЗАПІКАННЯ

(лінивий спосіб)

Готувати її — саме задоволення, поставив у духовку і забув, поки таймер не нагадає. Швидкий дієтичний і пісний варіант, та ще й посуд чистий.

600 г капусти; 0,5 чайної ложки солі; 1 велика морквина; 1 середня цибулина; 5—6 горошин чорного перцю; 1 лавровий листок; 4—5 столових ложок олії.

Капусту тонко нашаткувати (якщо жорстка, трохи прим’яти). Цибулину нарізати кубиками. Морквину крупно натерти. Змішати овочі в пакеті. Додати сіль, перець, лавровий листок, олію, пакет зав’язати. Готувати при 200 градусах 35—40 хв. Приблизно через 20 хв. струснути пакет для рівномірного приготування.

Порада: добре поєднуються з тушкованою капустою квасоля або сочевиця — пісна страва виходить ситнішою та смачнішою. Бобові потрібно окремо відварити до готовності та додати до капусти за 10 хв. до приготування.

«ЯК БАБУСЯ НАВЧИЛА…»

Раніше не могла зрозуміти, чому тушкована капуста в бабусі виходить такою смачною, а весь секрет — у сухарях! Вони не тільки заберуть зайву вологу з капусти, а й зроблять текстуру одноріднішою, а страву дуже смачною!

500 г капусти шаткую тонкою соломкою. Велику морквину натираю на крупній тертушці. Дрібно нарізану велику цибулину обсмажую в олії до золотавості. Додаю моркву, перемішую й обсмажую 2 хв. Додаю капусту, не накриваю кришкою, смажу разом 5—7 хв. Потім солю, перчу за смаком, додаю лавровий листок і дрібку цукру. Викладаю 2 столові ложки томатної пасти. Перемішую, готую на слабкому вогні під кришкою 20 хв. І додаю 3 столові ложки домашніх панірувальних сухарів, перемішую, одразу знімаю з вогню.

Таку капусту добре використовувати як начинку для пирогів і пиріжків, млинців. Якщо не пробували — дуже рекомендую!

Ярина МАТВІЇВ. м. Тернопіль.