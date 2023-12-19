Повісток онлайн не існує, і нині цей варіант навіть не розглядається, запевняють у Міноборони. Основна мета Єдиного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», цієї автоматизованої системи даних про військовозобов’язаних, резервістів, призовників — забезпечення військового обліку громадян. Реєстр добре захищений і отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації.

Дані для Реєстру збирають із різних уже існуючих державних реєстрів — від Мінфіну, МВС, Міносвіти, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, МОЗ, Мінсоцполітики, ЦВК, Державної прикордонної служби та інших відомств.

Реєстр містить такі дані:

ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан (наявність дітей);

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров’я;

військово-облікова спеціальність;

відомості про участь у бойових діях,

отримання бойових поранень;

відомості про батьків;

реквізити внутрішнього та закордонного паспорта;

наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;

ІПН;

оцифрований образ обличчя;

дані про судимість;

номер телефону;

адреса електронної пошти;

інформація про дозволи на володіння зброєю.

Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.