Повісток онлайн не існує, і нині цей варіант навіть не розглядається, запевняють у Міноборони. Основна мета Єдиного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг», цієї автоматизованої системи даних про військовозобов’язаних, резервістів, призовників — забезпечення військового обліку громадян. Реєстр добре захищений і отримав атестат відповідності комплексної системи захисту інформації.
Дані для Реєстру збирають із різних уже існуючих державних реєстрів — від Мінфіну, МВС, Міносвіти, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, МОЗ, Мінсоцполітики, ЦВК, Державної прикордонної служби та інших відомств.
Реєстр містить такі дані:
- ПІБ, дата та місце народження, стать, громадянство;
- місце проживання та перебування;
- сімейний стан (наявність дітей);
- освіта, професія, місце роботи;
- стан здоров’я;
- військово-облікова спеціальність;
- відомості про участь у бойових діях,
- отримання бойових поранень;
- відомості про батьків;
- реквізити внутрішнього та закордонного паспорта;
- наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;
- ІПН;
- оцифрований образ обличчя;
- дані про судимість;
- номер телефону;
- адреса електронної пошти;
- інформація про дозволи на володіння зброєю.
Усі ці дані будуть доступні Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки.
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