Кількість телеграм-каналів і сторінок соцмереж, на яких обіцяють знайти військовослужбовців, що потрапили в полон або зникли безвісти, зростає. Для цього в рідних і близьких просять надати персональні дані й іншу інформацію.

Не варто передавати персональні дані полонених і зниклих безвісти неперевіреним особам, також застерігають у Мінреінтеграції. Адже в такий спосіб ви можете погіршити становище вашої близької людини. Чимало таких «пошуків» організовують шахраї або представники спецслужб країни-агресора. Шахраї, зокрема, будуть виманювати у вас гроші.

Незнайомцям не можна передавати таку інформацію:

номер телефону, інші контакти;

адресу проживання;

профіль соціальної мережі;

дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання тощо);

місце розташування підрозділу;

фотографії, зокрема фото з побратимами.

Пошуками вашої близької людини займаються тільки фахівці уповноважених державою органів безкоштовно.

Ви можете напряму звернутися за номером гарячої лінії Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин: 0 800 103 333.