Зазвичай садово-городній бруд в’їдається глибоко в складки шкіри і погано змивається милом. На цей випадок господині придумали ефективний спосіб.

Просто намастіть руки будь-якою олією і потріть одна об одну, немовби намилюючи. Коли олія проникне в усі складочки шкіри і руки добре нею просочаться, зітріть жир звичайним папером — бруд легко відійде. За необхідності повторіть, а потім помийте руки з милом.

Таким способом руки добре очищуються навіть від олійної фарби й мазуту. Ще один плюс — не треба користуватися розчинниками, які пошкоджують шкіру.

Радила Діана ШЕПЕЛЬ.