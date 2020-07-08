Гойдалка – чи не найулюбленіша дитяча забавка. Одна проблема: вона надзвичайно травматична. Лише зі свого дитинства пам’ятаю кілька нещасних випадків, спричинених катанням на гойдалці.

Натомість значно безпечнішу можна зробити зі старої автомобільної шини. Вона міцна, простора та надійна, тоді як більшість дитячих гойдалок промислового виробництва зазвичай розраховані на малу вагу. Гума – матеріал надзвичайно витривалий: не боїться опадів, перепадів температур, сонячних променів. Зробити таку гойдалку під силу навіть новачку, збирається вона швидко.

Важливий нюанс: покришка доволі важка, тож дуже важливо всі кріплення зробити надійними. Надалі їх міцність потрібно буде регулярно перевіряти.

Покришка може бути хоч і стара, але без тріщин та інших пошкоджень. Краще брати зимову гуму великого діаметра. Підвішують її горизонтально за міцні мотузки або металеві ланцюги. Для ланцюгів знадобляться також 4 S-подібні гачки. Передусім шину потрібно добре помити, а ще краще – обробити рідиною WD-40, після чого знову ретельно помити чистою водою. Аби гойдалка не переверталась, кріплення на її верхній горизонтальній поверхні роблять із чотирьох боків. Ланцюги до шини кріп лять з допомогою вантажних болтів (римів), у яких замість головки є провушина. Для них у шині на однаковій відстані один від одного свердлять 4 отвори. Закріплюють у них болти з допомогою шайб. У провушини одягають S-подібні гачки, чіпляють до них нижні ланки ланцюгів та затискають гачки плоскогубцями. Якщо замість ланцюга використовують мотузку або канат, їх нижній край протягують крізь провушину та зав’язують міцним вузлом.

Верхні кінці ланцюга або мотузки перекидають через перекладину і міцно фіксують. Щоб усередині майбутньої гойдалки не накопичувалась волога, у нижній частині шини роблять дренажні отвори.

Кріплять гойдалку до міцної горизонтальної перекладини. Це може бути товста гілка дерева. Відстань від землі до сидіння повинна бути такою, щоб діти могли вільно на нього сідати, але й не дуже низькою. Зазвичай це 70–90 см.

Шину можна пофарбувати і навіть оздобити візерунками, тоді така конструкція стане ще й окрасою дворища.

Засторога! Ніколи не залишайте дітей, що катаються на гойдалках, без нагляду!

Василь ГЕРАСИМОВ.