На основі розсолу від помідорів чи огірків можна приготувати маринад для м’яса — курятини, індички, яловичини, свинини. М’ясо заливають розсолом і витримують годину (свинину, яловичину), птицю — 30 хв. Після витримування в розсолі завдяки кислотам, що містяться в ньому, м’ясо стає м’яким. Готують його не лише на багатті, а й смажать на сковорідці, запікають у духовці.

Супи — розсольник, борщ, капусняк, солянку. Але солять страву дуже обережно.

Соуси до других страв: майонез із часником, розбавлений розсолом; сметана з майонезом і розсолом тощо.

Розсолом можна розвести загущену або надто гостру гірчицю — смак пом’якшиться.

Наріжте цибулю півкільцями та залийте розсолом. За годину цибуля промаринується — і вийде ароматна, смачна й не гостра закуска до м’яса чи риби.

Радила Діана ШЕПЕЛЬ.