Мурахи охоче ласують манною крупою і можуть їсти її у великій кількості. У шлунку вона починає розбухати, що призводить до їх загибелі.

У саду крупу потрібно розсипати в місцях найбільшого скупчення мурах, посипати мурашник і доріжки, якими вони найчастіше рухаються. Роботу виконують у суху безвітряну погоду. За деякий час мурахи зникнуть.

Щоб манка діяла ще ефективніше, на 300 г крупи додайте 100 г цукрової пудри, це особливо привабить комах. За потреби цей захід можна повторити.