Побачений в інтернеті, ось цей знімок, звісно, не міг не зацікавити: три рідні сестри, котрим по 84, 85 та 91 років, прийшли привітати свою найстаршу з 95-річчям! Тож і розпитали рідних про їх життя.

Розповідає одна з доньок – Вікторія СТОВБАН.

– На цьому фото зліва направо: Анастасія (1929), Євдокія (1925), Параска (1936) та Юстина (1935 р.). Народилися вони в селі Камінь Рожнятівського р-ну Івано-Франківської області в сім’ї, де росло восьмеро дітей. Рано втратили батьків. Пережили голод, холод, війну і тривожні повоєнні роки. Їхній брат і чоловік Євдокії воювали в лавах УПА, боролися за вільну Україну й загинули. Євдокія тоді залишилася з маленьким сином.

Навчатися не мали можливості, закінчили лише по кілька класів. Тільки наймолодша, Параска, вступила до медичного училища, але через скруту, провчившись лише півроку, змушена була його покинути.

Усе своє життя, змалку, сестри тяжко працювали. Народили і виховали добрих дітей. Анастасія рано втратила чоловіка й самостійно підняла на ноги десятьох! Зараз вони живуть у різних куточках Європи: в Польщі, Югославії, Англії.

Юстина минулого року пережила тяжку втрату – смерть чоловіка, котрий прожив 90 років, і трагічну загибель сина.

Горе прийшло і в дім найстаршої – Євдокія втратила сина, а нещодавно покинув цей світ і її чоловік, доживши до 90 літ. До минулого року вона трудилася нарівні з дітьми, та інсульт підірвав здоров’я.

Та попри все, попри роки, сестри радіють дням, що посилає їм Господь, із добром ідуть до людей. Усе своє життя поміж собою живуть дружно, підтримують і допомагають одна одній. Тепер і діти піклуються, аби в їхніх матусь була спокійна старість.

Дай Боже усім дожити до таких поважних літ і в родинній злагоді!