Де сховати запасні або єдині ключі від заміського будинку так, щоб і не загубилися, і місце самим не забути, а злодіям його не знайти?

Дехто, приміром, ховає ключі під килимком, крадькома озираючись. При цьому чудово видно, як вони нишпорять рукою на ґанку. Не найнадійніше місце, погодьтеся.

Пропонуємо простий спосіб заховати ключі. Знадобиться невеличка баночка відповідного розміру, суперклей і шишка. Приклейте шишку на кришку від банки, ключі сховайте всередину, а банку закопайте в землю, наприклад, на клумбі поблизу. Зрозуміло, що шишку потрібно залишити на поверхні землі. Так ніхто не здогадається, чого це шишка на клумбі лежить. За необхідності баночку викопайте — і ключ у вас у руках. Можна і не викопувати, просто відкрутити кришку. Найголовніше — не забути, куди ви заховали ключі, й щоб поблизу не було сосен, інакше доведеться довго шукати «свою» шишку.

Радила Діана ШЕПЕЛЬ.