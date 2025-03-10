Коли у вас на стопі з’явився невеликий шкірний наріст, який не минає вже кілька тижнів, болить при ходьбі чи натисканні, це може бути шипиця — підошовна бородавка. «Порадниця» з’ясувала, як відрізнити її від мозоля чи натоптиша, й чим вона небезпечна.

ВІРУС Є В ОРГАНІЗМІ 90 ВІДСОТКІВ НАСЕЛЕННЯ

— Підошовні бородавки (шипиці) — це доброякісні новоутворення шкіри, розвиток яких провокує вірус папіломи людини (ВПЛ), — пояснює лікар-хірург Володимир ЦИПКО. — Вони бувають одиничними або множинними й візуально виглядають як круглі шорсткі нарости на стопі тілесного або жовтуватого кольору. Від звичайного мозоля шипицю можна відрізнити за більш зернистою структурою та чорними цятками всередині, які є закупореними капілярами, але іноді для діагностики потрібна консультація лікаря. Через свою локалізацію підошовні бородавки часто спричиняють відчутний фізичний дискомфорт при ходьбі.

ВПЛ дуже поширений — його носіями є майже 90 відсотків дорослого населення. Але в когось вірус усе життя залишається у сплячому режимі, а в когось із низки причин (зовнішніх чи внутрішніх) активується та спричиняє появу папілом і бородавок. Існує понад 100 відомих штамів ВПЛ, при цьому підошовні бородавки найчастіше провокує вірус 1, 2, 4, 27 та 57-го типів.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

За словами лікаря, заразитися ВПЛ можна при безпосередньому контакті з інфікованою людиною або через предмети побуту загального користування, забруднені поверхні. До основних факторів ризику, що сприяють зараженню, належить зниження імунітету внаслідок сильного стресу, частих застуд, порушення обміну речовин або загострення хронічних захворювань.

Також вірус набагато легше проникає в розм’якшену вологу шкіру, тому підошовні бородавки нерідко з’являються у тих, хто відвідує басейн, лазню, сауну чи спортзал, де ходить босоніж. Полегшити проникнення ВПЛ в організм здатні й мікротравми шкіри, підвищена пітливість ніг, недостатня особиста гігієна, тривале носіння промоклого, незручного або тісного взуття.

ПРОЯВИ

Спочатку підошовна бородавка має вигляд щільного округлого утворення, схожого на мозоль. Найчастіше шкірне ущільнення виникає в місцях максимального тиску: на великому пальці, подушечці стопи або п’яті.

Поступово новоутворення збільшується в розмірах, грубішає, його центр стає шорстким, із чорними цятками посередині й невеликим валиком ороговілої шкіри по краях. Бородавка починає спричиняти больові відчуття при ходьбі або натисканні на неї.

Розміри підошовних бородавок варіюються від 3 до 10 мм, при цьому над поверхнею шкіри ущільнення піднімаються всього на пару міліметрів, тому що основна їхня частина знаходиться всередині. Бородавка може призвести до інфікування прилеглої здорової тканини, тому поруч із нею іноді з’являються дрібніші нарости. Вони здатні зливатися між собою, формуючи болючу ділянку нерівної шкіри.

ЩО РОБИТИ

Вважають, що навіть за відсутності лікування підошовні бородавки схильні до самостійного зникнення через 2–3 роки після появи. Але при цьому вони часто спричиняють відчутний дискомфорт і біль при ходьбі, схильні до травмування, збільшення, запалення та навіть нагноєння.

Для видалення бородавок медики найчастіше використовують такі методи, як кріодеструкція, радіохвильова хірургія, електрокоагуляція та вплив лазером. Також застосовують різні засоби із саліциловою кислотою (пластирі, пілінги, мазі) й зрідка — хірургічне видалення скальпелем.

Але не слід забувати, що бородавка — це не просто косметичний дефект, а вірусне захворювання, яке потрібно лікувати системно. Тому додатково призначають противірусні та імуномодулюючі препарати, що допомагають зміцнити імунітет і повернути вірус папіломи людини в «сплячий» стан (повністю видалити його з організму, на жаль, неможливо), а також запобігти повторній появі наростів.

ПРОФІЛАКТИКА

Щоб звести до мінімуму ризик виникнення підошовних бородавок:

уникайте ходіння босоніж у басейнах, лазнях, саунах, спортивних роздягальнях;

носіть зручне шкіряне взуття; якщо у вас є плоскостопість — використовуйте ортопедичні устілки;

стежте за чистотою та сухістю ніг: після миття користуйтеся спеціальним тальком або дезодорантом для стоп, носіть якісні шкарпетки з натуральних матеріалів;

не залишайте без уваги ушкодження шкіри стоп: тріщини, порізи, подряпини, обробляйте їх антисептичними та ранозагоювальними засобами;

зміцнюйте імунітет, тримайте під контролем хронічні захворювання, ведіть здоровий спосіб життя: відмовтесь від шкідливих звичок, уникайте стресів, слідкуйте за харчуванням і будьте фізично активними.

Ірина КАДЧЕНКО.