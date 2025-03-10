Після окупації частини Херсонщини переїхала на Волинь, маю статус ВПО. А чоловік, який залишився там, на підконтрольній Україні території, такого статусу не має. Чи можу я оформити субсидію на оренду житла як ВПО?

Віра Олександрівна.

Так, ви маєте право на субсидію. Адже, як роз’яснюють у ПФУ, особу, котра не проживає разом із наймачем і не пов’язана з ним спільним побутом, що підтверджено наявністю відповідних відомостей про задеклароване (зареєстроване) місце проживання наймача та/або членів домогосподарства наймача у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби, не включають до складу домогосподарства наймача.

У разі відсутності таких відомостей в інформаційній системі Державної міграційної служби адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) може бути підтверджено іншими документами.

(Такими підтверджувальними документами, на підставі яких особу не включають до складу домогосподарства, можуть бути довідка, що підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довгостроковим відрядженням, відбуванням покарання; довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) тощо (пункт 4 зазначеного Порядку).

Оскільки для розрахунку субсидії на найм житла враховують середньомісячний сукупний дохід осіб зі складу домогосподарства наймача (пункт 13 Порядку реалізації експериментального проекту щодо надання субсидії на оплату вартості або частини вартості найму (оренди) житлового приміщення та компенсації частини податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, затвердженого постановою Кабміну від 25.10.2024 №1225), а чоловіка у цьому випадку до складу домогосподарства не включають, то і його доходи під час розрахунку розміру субсидії не враховують.