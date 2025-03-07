Картопля відіграє ключову роль в ансамблі смаків цього супу, але в дружній компанії з сиром, хроном і вершками набуває благородного смаку. Доповніть його хрусткими домашніми крекерами.

Суп:

6 середніх картоплин

1 середня цибулина

100 мл жирних вершків

2 плавлені сирки

0,5 л м’ясного бульйону

2 столові ложки тертого хрону

олія

1 чайна ложка солі

дрібка мускатного горіха

1 лавровий листок

чорний мелений перець

Крекери:

1 середнє яйце

130 мл молока

60 г олії

1 чайна ложка цукру

1 чайна ложка солі

330 г борошна

1 чайна ложка розпушувача

Для супу цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Закласти в каструлю нарізану кубиками картоплю, влити бульйон або воду, всипати сіль, додати лавровий листок. Прикрити кришкою та варити до повної м’якості картоплі. Додати цибулю, хрін, перець, мускатний горіх. Проварити разом 5 хв. Дістати лавровий листок. Блендером подрібнити суп на пюре. Повернути на вогонь. Додати тертий сир і влити вершки. Потримати на вогні до розчинення сиру.

Для крекерів у мисці з’єднати яйце, сіль, цукор, трохи перемішати. Влити олію, молоко, перемішати. Окремо змішати борошно з розпушувачем. Поступово просіяти борошно до рідких інгредієнтів і замісити тісто. Воно має вийти м’яким, еластичним і не липким. Розділити на 2 частини. Розкачати на пласти по 2 мм кожен (що тонше, то хрусткішим вийде печиво). Вирізати печиво. Викласти на деко. За бажанням можна змастити його олією навпіл з водою та присипати крупною сіллю, сухим часником чи італійськими травами. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 10–12 хв.