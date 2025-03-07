Картопля відіграє ключову роль в ансамблі смаків цього супу, але в дружній компанії з сиром, хроном і вершками набуває благородного смаку. Доповніть його хрусткими домашніми крекерами.
Суп:
- 6 середніх картоплин
- 1 середня цибулина
- 100 мл жирних вершків
- 2 плавлені сирки
- 0,5 л м’ясного бульйону
- 2 столові ложки тертого хрону
- олія
- 1 чайна ложка солі
- дрібка мускатного горіха
- 1 лавровий листок
- чорний мелений перець
Крекери:
- 1 середнє яйце
- 130 мл молока
- 60 г олії
- 1 чайна ложка цукру
- 1 чайна ложка солі
- 330 г борошна
- 1 чайна ложка розпушувача
Для супу цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Закласти в каструлю нарізану кубиками картоплю, влити бульйон або воду, всипати сіль, додати лавровий листок. Прикрити кришкою та варити до повної м’якості картоплі. Додати цибулю, хрін, перець, мускатний горіх. Проварити разом 5 хв. Дістати лавровий листок. Блендером подрібнити суп на пюре. Повернути на вогонь. Додати тертий сир і влити вершки. Потримати на вогні до розчинення сиру.
Для крекерів у мисці з’єднати яйце, сіль, цукор, трохи перемішати. Влити олію, молоко, перемішати. Окремо змішати борошно з розпушувачем. Поступово просіяти борошно до рідких інгредієнтів і замісити тісто. Воно має вийти м’яким, еластичним і не липким. Розділити на 2 частини. Розкачати на пласти по 2 мм кожен (що тонше, то хрусткішим вийде печиво). Вирізати печиво. Викласти на деко. За бажанням можна змастити його олією навпіл з водою та присипати крупною сіллю, сухим часником чи італійськими травами. Випікати в духовці, розігрітій до 200 градусів, приблизно 10–12 хв.
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