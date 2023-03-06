Якщо, понервувавши, відчуваєте тяжкість у голові, ніби її стиснули металевим обручем, — це характерний симптом патології, що має назву «головний біль напруги». «Порадниця» з’ясувала, чому він виникає та чим відрізняється від інших видів головного болю — зокрема, тієї ж мігрені.

МОЖЕ ВИНИКНУТИ В КОЖНОГО

— Головний біль напруги (ГБН) — це найбільш поширена форма первинного головного болю (той, що виникає самостійно, а не як симптом інших захворювань), який періодично може турбувати кожну людину, — пояснює невролог вищої категорії Оксана ЩИТНИК. — Жінки страждають від ГБН дещо частіше за чоловіків, іноді він спостерігається навіть у дітей. Основна причина виникнення головного болю такого типу — це стрес чи психоемоційна напруга. ГБН не несе загрози життю та здоров’ю, але може завдавати відчутного дискомфорту та суттєво обмежувати вашу активність.

Головний біль напруги поділяють на епізодичний (напад триває від пів години до кількох діб) і хронічний (болі турбують людину більше 15 днів на місяць).

ОСНОВНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ

За словами фахівця, крім гострого чи хронічного стресу, спровокувати виникнення ГБН здатні також підвищена тривожність, депресія, фізична та розумова перевтома, тривала напруга очей.

Небезпечні в цьому сенсі й проблеми з поставою та часте перебування в незручній позі, через що затікають м’язи та зв’язки голови, шиї, плечей. Іноді каталізатором появи болю може стати порушення функції скронево-нижньощелепного суглоба.

До факторів ризику також відносять різку зміну погодних умов, прийом алкоголю, голод або, навпаки, переїдання, тривале перебування в задушливому приміщенні, недосипання, зловживання анальгетиками.

ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ

Характерним проявом ГБН вважають легкий або помірний за інтенсивністю біль, що починається в потиличній або лобовій ділянках (з двох сторін), а потім рівномірно поширюється по всій голові. Часто пацієнти порівнюють цей тип болю з відчуттям обруча або тісної каски, що стискає голову.

Біль може бути тупим, ниючим, супроводжуватися підвищеною чутливістю шкіри голови, напругою в м’язах шиї та плечей, дискомфортом в очах або навіть больовими відчуттями при русі очних яблук. Іноді виникає нечіткість зору.

Але на відміну від мігрені при ГБН не спостерігається нудоти та блювання, головний біль не посилюється під дією подразників (різке світло, звук чи запах) та при фізичній активності. Іноді помірні фізичні навантаження навіть сприяють поліпшенню самопочуття.

ЩО РОБИТИ

— Якщо симптоми ГБН виникають у вас нечасто, ви розумієте їхню причину (стресова ситуація, безсонна ніч), і після відпочинку голова самостійно приходить у норму — до лікаря (терапевта чи невролога) можна не звертатися, — каже Оксана Щитник. — Іти по медичну допомогу варто в разі хронічного ГБН (коли голова болить тижнями та місяцями), якщо змінився характер чи локалізація болю (потрібно виключити інші, більш небезпечні захворювання), або він став заважати нормальній якості життя.

Діагноз ГБН зазвичай ставлять, виходячи зі скарг хворого, аналізу причини виникнення та інтенсивності болю. Також рекомендовано зробити МРТ головного мозку та обстеження шийного відділу хребта, щоб виключити інші патології.

При головному болю напруги не завжди необхідні медикаменти, полегшення можуть принести навіть такі прості заходи, як повноцінний відпочинок чи сон, масаж голови та шийно-комірцевої зони, контрастний душ або тепла ванна, прогулянка на свіжому повітрі.

При сильних болях рекомендується епізодичний прийом знеболювальних препаратів (ібупрофен, парацетамол). Але у випадку хронічного ГБН лікар призначає системну профілактичну терапію (це можуть бути антидепресанти, міорелаксанти тощо). Також можуть допомогти фізіопроцедури та психотерапія.

ДОПОМОЖУТЬ РЕЛАКС І СПОРТ

Для профілактики ГБН необхідно навчитися розслаблятись. У цьому допоможуть заспокійливі дихальні вправи, базові асани йоги, техніки медитації або аутотренінгу. Дуже важлива для запобігання нападам і фізична активність (набагато частіше від ГБН страждають пацієнти з гіподинамією). Тому оберіть комфортний для вас вид регулярного фізичного навантаження (тренажерна зала, плавання, біг підтюпцем або хоча б довгі піші прогулянки) і тренуйтеся мінімум двічі на тиждень.

Ірина КАДЧЕНКО.