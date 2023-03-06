Із задоволенням передплачую та читаю вашу газету. Майже 30 років вона –член моєї сім’ї. Цікаві поради, рецепти, консультації — все мені потрібно. Але виникла проблема. У мене є невеличкий сад — яблуні, сливи, вишні, абрикоси. А минулого року залишилася без урожаю. Яблука падали ціле літо, стовбури сливи та абрикоси розкололися, обросли грибами, плоди засохли на гілках. Напишіть, якими препаратами, починаючи з березня, в які терміни обробляти сад.

Олена. Сумська обл.

Боротьба з хворобами та комахами-шкідниками починається з приходом перших теплих днів. Сад обробляють за допомогою спеціалізованих хімічних препаратів. Але щоб докладені зусилля принесли позитивний результат, важливо знати, коли та як виконувати повну обробку плодових дерев і кущів.

ТЕРМІНИ

Весняні профілактичні заходи тривають до моменту зав’язування плодів. Хвороботворні мікроорганізми та шкідники активні в різний час — щоб зберегти врожай, доведеться обробляти садові культури кілька разів за сезон.

Обробка Термін проведення Перша — по «голому» дереву Проводиться, коли рослина ще спить, до набухання бруньок Друга — по «зеленому конусу» Коли бруньки вже лопнули, але листя ще не почало розпускатися Третя — на стадії «рожевий бутон» До розкриття бутонів Четверта — на стадії зав’язування плодів На початку формування плодів

Обробляють сад сухого прохолодного ранку або ввечері. Не можна обприскувати рослини в туман, після дощу або у вітряну погоду.

ПОПЕРЕДНІ РОБОТИ

Профілактиці передує підготовчий етап. Дерева уважно оглядають, зрізають сухі та пошкоджені пагони, не забуваючи змащувати рани садовим варом. Після чого стовбури очищають від наростів і відмерлої кори, а потім білять. Побілка має кілька цілей: поліпшення декоративності, захист «шкірного» покриву та знищення шкідників, які ховаються в товщі кори. Землю навколо дерев можна полити гарячою водою — це знищить личинок, що сплять у ґрунті.

ПРЕПАРАТИ

Для боротьби із захворюваннями та шкідниками використовують великий комплекс хімікатів.

Група Призначення Препарати Фунгіциди Допомагають боротися з грибковими, вірусними та бактеріальними захворюваннями, підвищують імунітет плодових культур Скор, Топаз, Імпакт, Фундазол, Стробі, Рідоміл Голд, Бордоська суміш, Залізний купорос та ін. Інсектициди Призначені для знищення комах-шкідників на різних стадіях розвитку Актара, Командор, Актеллік, Ампліго, Вертимек, Оперкот Акро та ін.

Для ранньої обробки зазвичай використовують бордоську суміш або мідний купорос. Особливої уваги варті біопрепарати, які нешкідливі та не спричиняють звикання в комах і мікроорганізмів: Ізабіон, Актофіт, Альфаліп, Адюмакс, Актарофіт, Біощит, Триходермін та інші.

КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ НОВАЧКІВ І НЕ ТІЛЬКИ

Багато садівників у процесі обприскування припускаються помилок, що значно знижує ефективність профілактики та лікування. Аби їх уникнути, використовуйте рекомендації.

Обробку від шкідників і хвороб проводять зверху вниз — крона, стовбур, пристовбурне коло та прилегла територія. Препарати, що містять мідь, розводять у пластиковій тарі. При приготуванні робочого розчину необхідно дотримуватися інструкції — перевищення норм розведення призводить до опіку рослинних тканин. Обприскування виконують у захисному одязі — рукавичках, масці, респіраторі та окулярах. Розчиняти хімікати краще у відфільтрованій теплій воді. Приготовлені розчини зберігати не можна — вони швидко втрачають початкові властивості.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.