Із задоволенням передплачую та читаю вашу газету. Майже 30 років вона –член моєї сім’ї. Цікаві поради, рецепти, консультації — все мені потрібно. Але виникла проблема. У мене є невеличкий сад — яблуні, сливи, вишні, абрикоси. А минулого року залишилася без урожаю. Яблука падали ціле літо, стовбури сливи та абрикоси розкололися, обросли грибами, плоди засохли на гілках. Напишіть, якими препаратами, починаючи з березня, в які терміни обробляти сад.
Олена. Сумська обл.
Боротьба з хворобами та комахами-шкідниками починається з приходом перших теплих днів. Сад обробляють за допомогою спеціалізованих хімічних препаратів. Але щоб докладені зусилля принесли позитивний результат, важливо знати, коли та як виконувати повну обробку плодових дерев і кущів.
ТЕРМІНИ
Весняні профілактичні заходи тривають до моменту зав’язування плодів. Хвороботворні мікроорганізми та шкідники активні в різний час — щоб зберегти врожай, доведеться обробляти садові культури кілька разів за сезон.
|Обробка
|Термін проведення
|Перша — по «голому» дереву
|Проводиться, коли рослина ще спить, до набухання бруньок
|Друга — по «зеленому конусу»
|Коли бруньки вже лопнули, але листя ще не почало розпускатися
|Третя — на стадії «рожевий бутон»
|До розкриття бутонів
|Четверта — на стадії зав’язування плодів
|На початку формування плодів
Обробляють сад сухого прохолодного ранку або ввечері. Не можна обприскувати рослини в туман, після дощу або у вітряну погоду.
ПОПЕРЕДНІ РОБОТИ
Профілактиці передує підготовчий етап. Дерева уважно оглядають, зрізають сухі та пошкоджені пагони, не забуваючи змащувати рани садовим варом. Після чого стовбури очищають від наростів і відмерлої кори, а потім білять. Побілка має кілька цілей: поліпшення декоративності, захист «шкірного» покриву та знищення шкідників, які ховаються в товщі кори. Землю навколо дерев можна полити гарячою водою — це знищить личинок, що сплять у ґрунті.
ПРЕПАРАТИ
Для боротьби із захворюваннями та шкідниками використовують великий комплекс хімікатів.
|Група
|Призначення
|Препарати
|Фунгіциди
|Допомагають боротися з грибковими, вірусними та бактеріальними захворюваннями, підвищують імунітет плодових культур
|Скор, Топаз, Імпакт, Фундазол, Стробі, Рідоміл Голд, Бордоська суміш, Залізний купорос та ін.
|Інсектициди
|Призначені для знищення комах-шкідників на різних стадіях розвитку
|Актара, Командор, Актеллік, Ампліго, Вертимек, Оперкот Акро та ін.
Для ранньої обробки зазвичай використовують бордоську суміш або мідний купорос. Особливої уваги варті біопрепарати, які нешкідливі та не спричиняють звикання в комах і мікроорганізмів: Ізабіон, Актофіт, Альфаліп, Адюмакс, Актарофіт, Біощит, Триходермін та інші.
КОРИСНІ ПОРАДИ ДЛЯ НОВАЧКІВ І НЕ ТІЛЬКИ
Багато садівників у процесі обприскування припускаються помилок, що значно знижує ефективність профілактики та лікування. Аби їх уникнути, використовуйте рекомендації.
- Обробку від шкідників і хвороб проводять зверху вниз — крона, стовбур, пристовбурне коло та прилегла територія.
- Препарати, що містять мідь, розводять у пластиковій тарі.
- При приготуванні робочого розчину необхідно дотримуватися інструкції — перевищення норм розведення призводить до опіку рослинних тканин.
- Обприскування виконують у захисному одязі — рукавичках, масці, респіраторі та окулярах.
- Розчиняти хімікати краще у відфільтрованій теплій воді. Приготовлені розчини зберігати не можна — вони швидко втрачають початкові властивості.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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