Деруни з морквою виходять приголомшливо яскравими й апетитними.
- 500 г моркви
- 500 г картоплі
- 1 середня цибулина
- 2 зубчики часнику
- 0,5 чайної ложки солі
- 2 маленьких яйця
- 1 столова ложка сметани
- олія
Картоплю та моркву натерти на тертушці для дерунів. Сік з овочів трохи віджати. Перекласти в миску. Додати подрібнені блендером часник і цибулю, посолити. Вбити яйця, викласти сметану, перемішати. Руками чи ложкою сформувати нетовсті деруни. Обсмажити в олії до золотавості. Викладати на паперовий рушник.
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