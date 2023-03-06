Деруни з морквою виходять приголомшливо яскравими й апетитними.

500 г моркви

500 г картоплі

1 середня цибулина

2 зубчики часнику

0,5 чайної ложки солі

2 маленьких яйця

1 столова ложка сметани

олія

Картоплю та моркву натерти на тертушці для дерунів. Сік з овочів трохи віджати. Перекласти в миску. Додати подрібнені блендером часник і цибулю, посолити. Вбити яйця, викласти сметану, перемішати. Руками чи ложкою сформувати нетовсті деруни. Обсмажити в олії до золотавості. Викладати на паперовий рушник.