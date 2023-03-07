28 січня набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії російської федерації проти України» від 1 грудня 2022 року №2823-IX. Ним передбачено призупинення виплат по кредитах фізичних осіб і списання кредиту на житло чи транспортні засоби, що були знищені внаслідок війни.

ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КРЕДИТОДАВЦЯ

У період дії в Україні воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування позичальник (особа, до якої перейшли його права та обов’язки) або його представник (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій) має право звернутися до кредитодавця або нового кредитора (далі — кредитор) із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) (далі — заява про призупинення сплати грошового зобов’язання) за договором про споживчий кредит або іншим договором, передбаченим ч.2 ст.3 Закону України «Про споживче кредитування», предметом забезпечення за яким є нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий або дачний будинок, об’єкт незавершеного житлового будівництва) (далі — договір про споживчий кредит), що відповідає хоча б одній із таких ознак:

1) нерухоме майно, станом на день подання заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, розташоване на тимчасово окупованій території, або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації;

2) нерухоме майно пошкоджено внаслідок цієї збройної агресії (для цілей цього пункту під пошкодженим слід розуміти нерухоме майно, яке може бути відновлено виключно шляхом капремонту чи реконструкції);

3) нерухоме майно знищено внаслідок збройної агресії (для цілей цього пункту під знищеним слід розуміти нерухоме майно, відновлення якого шляхом поточного або капремонту чи реконструкції є неможливим або економічно недоцільним).

Заява про призупинення сплати грошового зобов’язання підписується позичальником (його представником) власноручно або шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та надається/надсилається кредитору в оригіналі, а документи, які відповідно до законодавства підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна, оформлені відповідно до законодавства (далі — підтвердні документи), надаються/надсилаються кредитору в оригіналі або нотаріально посвідчених копіях.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ

Кредитор звільняє позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів), у тому числі нарахованого, але не сплаченого до дня отримання ним заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, з робочого дня, наступного за днем отримання заяви, на строк до 90-го дня включно після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або до дня подання підтвердних документів.

При цьому, позичальник (його представник) зобов’язаний подати кредитору підтвердні документи протягом 90 днів із дня виключення території, на якій знаходиться нерухоме майно, з переліку (переліків) тимчасово окупованих, територій ведення бойових дій. Кредитору забороняється вимагати від позичальника подання будь-яких інших документів, окрім підтвердних.

У разі неподання позичальником (його представником) у вказаний строк підтвердних документів кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов’язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит.

Позичальник (його представник) за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно, розташоване на іншій території України, подає підтвердні документи одночасно із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання. Кредитору забороняється вимагати від позичальника подання будь-яких інших документів, окрім підтвердних.

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД СПЛАТИ

Кредитор звільняє такого позичальника від обов’язку сплати грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів), у тому числі нарахованого, але не сплаченого до дня отримання кредитором заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання, з робочого дня, наступного за днем отримання кредитором заяви з підтвердними документами.

Сума нарахованих, але не сплачених за договором про споживчий кредит відсотків, комісій та інших платежів за період із 24 лютого 2022 року до дати відновлення сплати грошового зобов’язання не підлягає сплаті позичальником і відшкодовується кредитору відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Обов’язок сплати таким позичальником за договором про споживчий кредит грошового зобов’язання (основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) поновлюється з дня отримання позичальником відповідно до законодавства компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії нерухоме майно, що було предметом забезпечення за таким договором, або відновлення такого майна за рахунок держави, але не пізніше, ніж через 180 днів після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні (далі — дата відновлення сплати грошового зобов’язання).

АНУЛЮВАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Позичальник (його представник) протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам:

— предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії нерухоме майно (квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок), яке є або мало б стати (у випадку майнових прав на нерухоме майно) єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо він є відмінним від позичальника та належить до членів сім’ї позичальника. До членів сім’ї позичальника належать особи, які перебувають із ним у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою чи піклуванням позичальника, особи, які не перебувають у шлюбі, але проживають спільно з позичальником, пов’язані з ним спільним побутом;

— станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

— метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво такого житлового нерухомого майна (квартири, житлового будинку) або майнових права на них;

— предметом забезпечення за таким договором є автомобіль, знищений внаслідок збройної агресії, який станом на 23 лютого 2022 року був єдиним у сім’ї позичальника. Автомобіль вважається знищеним, якщо його ремонт є технічно неможливим чи економічно необґрунтованим. Ремонт вважається економічно необґрунтованим, якщо передбачені згідно зі звітом (актом) чи висновком про оцінку, виконаним оцінювачем або експертом відповідно до законодавства, витрати на відновлювальний ремонт автомобіля перевищують його вартість;

— станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

— метою отримання кредиту згідно з договором є придбання автомобіля.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає підтвердні документи, що доводять відповідність нерухомого майна чи автомобіля усім умовам.

Кредитор після отримання заяви про анулювання заборгованості разом із підтвердними документами здійснює анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) та набуває право на отримання від держави Україна компенсації відповідно до закону щодо врегулювання питання виплат компенсацій громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії. Розмір такої компенсації не може перевищувати основну суму кредиту позичальника за договором про споживчий кредит, що підлягає анулюванню.

Витрати (збитки) кредитора (неотримані проценти, комісії та інші доходи), понесені ним внаслідок анулювання зобов’язань за договором про споживчий кредит відповідно до цього пункту, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Перелік територій, на яких ведуться воєнні (бойові) дії, та територій, які тимчасово окуповані збройними формуваннями російської федерації, необхідний для реалізації цього Закону, а також перелік, форми та порядок видачі документів, що підтверджують факт пошкодження або знищення нерухомого майна (знищення автомобіля) внаслідок цієї агресії, визначаються Кабміном.