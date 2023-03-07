Через війну ми з донькою отримали кімнату в колишньому гуртожитку. Чи можна запросити священника освятити це тимчасове житло, адже нам тут доведеться ще довго мешкати? Таке саме запитання має й моя сестра, в будинок якої минулої весни влучила ракета. Незабаром її родина вже зможе перебратися у свою заново відбудовану квартиру, яку після заселення багато років тому вони освячували. Але тепер там навіть стіни вже нові. А ще просимо пояснити, як підготуватися до освячення, і що відбуватиметься під час нього.

Надія. Київщина.

Відповісти читачці ми попросили настоятеля харківського храму І.Богослова митрофорного протоієрея о.Віктора МАРИНЧАКА.

— Якщо ми — християни, то залишаємося такими й поза церквою. Тому на прохання вірних Церква благословляє їхні домівки. Я схиляюся до думки, що освячення оселі — це освячення життя її мешканців. Тому навіть не питаю, чи освячувалось колись це приміщення. Бо якщо навіть цей дім уже освячували, то коли розглядати дім як родину, сім’ю, — попереднє освячення стосувалося життя іншої родини, тому воно було дійсне cаме для тієї сім’ї. Отже, при поселенні в цьому приміщенні іншої родини помешкання варто освятити.

Тимчасове житло так само можна освячувати. А якщо оселя була зруйнована та відновлена, то зруйнованими були не лише стіни, а й життя родини. Тому при відновленні життя має сенс освячувати і свій дім, маючи на увазі і оселю, й родину. І добре, якщо при цьому зможуть бути присутніми всі мешканці.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ОСВЯЧЕННЯ?

Прибрати в оселі. Подбати, щоб у кімнаті, де відбуватиметься головна частина обряду, були б ікони, стояв стіл, на який можна буде покласти Євангеліє, а також чашоподібну ємність для води, котрою освячуватимуть помешкання. І приготувати з чверть склянки олії для єлею.

Та спершу священник обходить усі приміщення, зображуючи на стінах хрестики (або наклеюючи надруковані на папері) — на знак освячення й як нагадування християнам про важливість молитви й дотримання Божих заповідей. Далі читає 90-й псалом і здійснює кадіння кожного приміщення. Аромат кадіння в оселі є знаком присутності в ній Святого Духа. У цей час дім за пахощами стає подібним до церкви. А християнську родину й називають «малою церквою».

У подальших молитвах священник проситиме Бога благословити цю оселю, спасти й просвітлити її мешканців, зберегти їх від усякого зла неушкодженими, примножити їхнє добро. Далі благословляє єлей як символ благодаті Божої, прохаючи захистити цей дім від ворожої сили та диявольських підступів.

Окропивши освяченою водою все житло, помазує єлеєм стіни із зображеннями хрестиків. Після уривка з Євангелія читає 100-й псалом як нагадування: щоб отримати Боже благословення на дім свій, господарі мають довіритися Богові й жити за Його заповідями.

Наприкінці освячення підносять молитви за мешканців оселі, зокрема, за їхнє здоров’я і довголіття. Тепер лише від них залежатиме, наскільки скористаються дарованим через це освячення благословінням Божим, примножать його чи відкинуть.

Шукала відповіді Ольга ГОЙДЕНКО.