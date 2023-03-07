Зібрані поради допоможуть вам у цьому!

1. Ґрунт. Господарям-початківцям простіше та надійніше купити готовий ґрунт від перевіреного виробника. Самостійно можна приготувати поживну суміш із торфу, перегною, городньої та дернової землі. І додати зовсім трохи доломітового борошна — для розкислення торфу.

2. Період посадки. Прикро отримати до сезону недорощену або перерощену розсаду. Щоб цього уникнути, розрахуйте термін посіву насіння. Розсаду перців висаджують у відкритий ґрунт у віці 55—60 днів.

3. Температура. Насіння проростає за температури 25—27 градусів. Коли сіянці проростуть, потрібно знизити температуру до 13—15 градусів. Так у рослин розвиватиметься сильна коренева система.

4. Полив. Поливати сходи потрібно тільки з обприскувача водою кімнатної температури, раз на 3—7 днів, у міру підсихання ґрунту. Звичайно, в ємностях повинні бути дренажні отвори, щоб уникнути застою води.

5. Пікірування. Перці краще садити в окремі горщики або торф’яні таблетки. Якщо ж цього не було зроблено, пікіруйте у фазі 2—3 справжніх листочків. При цьому важливо добре полити рослини перед процедурою.