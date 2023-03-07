Горохова каша за цим рецептом виходить із багатим смаком і ніжною за текстурою — завдяки додаванню жовтка.

склянка гороху

2,5 склянки води

30 г бекону

50 г вершкового масла

чверть чайної ложки солі

1 яєчний жовток

чорний мелений перець

Для засмажки:

100 г ковбаси

1 середня цибулина

1 середня морквина

Бекон нарізати дрібними кубиками. В сковороді розтопити масло. Викласти бекон, трохи присмажити. Додати ретельно промитий горох. Залити все холодною водою. Щойно закипить, накрити кришкою, варити на повільному вогні до готовності (приблизно 40—60 хв.).

Для засмажки морквину середньо натерти, цибулину та ковбасу нарізати дрібними кубиками. В олії обсмажити до золотавості цибулю. Додати ковбасу, смажити разом 2 хв. Викласти моркву, на слабкому вогні томити хвилин 10, або до м’якості моркви.

Кашу посолити, поперчити. Поступово в гарячу кашу додати трохи збитий жовток — завдяки йому страва набуде ніжної консистенції. Пробити занурювальним блендером. Зняти з вогню. Подавати із засмажкою, в яку для багатшого смаку покришити бринзу.