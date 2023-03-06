Верховна Рада України 23 лютого проголосувала за Закон №7198, яким передбачено можливість компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією російської федерації.

Законом затверджено перелік отримувачів компенсації за знищене та пошкоджене житло, її види, механізм оцінки та прийняття рішення щодо надання, а також можливості використання для отримання нового житла.

Отримати компенсацію за знищене та пошкоджене майно можуть:

власники квартир, інших житлових приміщень, приватних, садових і дачних будинків;

замовники будівництва приватних, садових і дачних будинків (фізособи);

фізособи, які здійснили інвестування/фінансування будівництва;

члени житлових кооперативів, які викупили житло, але не оформили право власності на нього;

спадкоємці вищевказаних осіб.

Також право на компенсацію мають ОСББ, управителі, ЖБК. Це стосується відновлення спільного майна багатоквартирного будинку.

Подати заяву на компенсацію можна буде через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту або ж нотаріуса.

Рішення щодо надання компенсації буде прийматись органами місцевого самоврядування, які створюватимуть відповідні Комісії з розгляду питань щодо її надання. Ці Комісії розглядатимуть заяви, проводитимуть огляд зруйнованого житла та визначатимуть суму компенсації.