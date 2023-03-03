Дехто каже, що зараз Україні потрібні не хіти, а рідні пісні. Саме з такими, рідними піснями завжди виходила й виходить нині до українців тут і за кордоном народна артистка України, громадська та політична діячка Оксана БІЛОЗІР. Вона й насправді обіймає кожного крилами своїх пісень, що завжди на часі, а цієї нелегкої пори — то особлива підтримка.

ПРО ВМІННЯ ЦІНУВАТИ ТА ДЯКУВАТИ

Наснилося мені якось, що запитую у Бога, чому в нас війна. На що Він мені відповів: «Тому що ви не цінуєте те, що маєте. Ви не вмієте цінувати і не вмієте дякувати». Знаєте, це для мене було величезним відкриттям. І я зрозуміла сенс тих двох сказаних слів — цінувати та дякувати.

Що таке цінувати? Цінувати — це от якраз те, за що сьогодні кров проливаємо. За те, що раніше не цінували своєї землі. Могли нехтувати нею, постійно на щось нарікати: «А, тут так погано, добре там, де нас немає… А навіщо нам потрібна мова? Та й без неї обійдемося… Хіба нам потрібна українська культура — та вона нам не потрібна. Погляньте, скільки навколо всього є красивого — то будемо пристосовуватися до якоїсь кон’юнктури, яку нам нав’язують». Тобто ми самі себе позбавили фундаменту. Є така приказка гарна: аби дотягнутися до неба, треба від чогось відштовхнутися. А ми нищили, руйнували й дискредитували фундамент — свою святу землю, свою культуру. Часто зараз людям кажу, коли їжджу чи то на Харків, чи туди далі, на схід: візьміть фотографії своїх дідусів, не треба навіть прадідів, згадайте, якою мовою вони розмовляли, і матимете відповідь на те, хто ви є і чому ж тоді цим знехтували. Це одна сторона. Така наша внутрішня сила, яку повинні черпати в тому, щоб стояти на правді своїх світоглядних цінностей. На правдивій історії, на правдивій культурі, зрештою, на правдивій внутрішній культурі. Тому що ми є дуже толерантні люди за природою своєю. Ми ж ніколи не були загарбниками. Завжди допомагали іншим виборювати свободу та захищали свою. Все. У нас ніколи не було претензій на чиюсь територію, чи на чиюсь мову, чи на чиюсь культуру.

І друге питання, те, що ми говорили, зовнішнє — це, звичайно, поле бою. Війна на полі бою — то є справжня війна, бо це є справжня ціна. Адже все в житті має свою ціну. От ми її зараз і складаємо. Це ми проаналізували поняття «цінувати».

Тепер про «дякувати». Ми не вміємо дякувати. Не вміємо подякувати кращому за себе. Тій людині, котра робить щось краще, аби її підтримати. Ми не вивищуємо кращих серед себе. І в тому наша проблема. Й тому не українці керували державою, не українці споживали її надра. А люди, не вкорінені в українську культуру, в рід української філософії та світоглядних цінностей.