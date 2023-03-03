Якщо хочеться справжньої ковбаси — свіжої, смачної, натуральної, без «хімії» — отже, настав час приготувати її самостійно.

ДОМАШНЯ В ДУХОВЦІ

1,5 кг філе свинини; 1,5 чайної ложки солі; 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю; 150 мл води; 2—3 лаврові листки; 7—10 зубчиків часнику; кишки (приблизно 1,5 м).

М’ясо нарізати кубиками — що меншими, то краще. Лавровий лист подрібнити в кавомолці чи блендером. М’ясо викласти в миску, посолити, поперчити. Додати лавровий лист і вичавлений часник, перемішати. Поступово влити холодну воду, ретельно вимісити.

Кишки (засолені та очищені) ретельно промити ззовні та всередині. Залити теплою водою, додати оцет (6%): столову ложку на 0,5 л води. Залишити на 60 хв.

На м’ясорубку встановити насадку для ковбаси, надіти підготовлені кишки, наповнити м’ясом. Якщо утворюватиметься повітря, проколювати голкою. За бажання розділити на невеликі ковбаски, перекрутивши наповнену кишку. Поставити в холодильник на 4—5 год. За цей час ковбаса просочиться ароматом спецій і ущільниться.

Деко змастити олією. Голкою зробити на ковбасі проколи (через кожні 10 см), щоб запобігти розривам. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Запікати 40—45 хв., але не перетримати, щоб не пересохла.

ГРЕЧАНА ПО-СЕЛЯНСЬКИ

1 склянка гречаної крупи (200 мл); 2 середні цибулини; 800 г курячої печінки; кишки; сіль; чорний мелений перець; олія; 2 середні лаврові листки; 5 горошин чорного перцю; 2 горошини духмяного перцю.

Крупу залити холодною водою (1х2), посолити, відварити до готовності (15—17 хв.). Гречка має бути розсипчастою. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити до золотавості в олії. Печінку дрібненько нарізати. Можна перекрутити на м’ясорубці з великими отворами, але нарізана смачніша. До того ж така печінкова маса виходить не рідкою та добре тримає форму.

З’єднати печінку, охолоджені цибулю та гречку. Посолити (приблизно чайна ложка без верху) та поперчити (чверть чайної ложки) за смаком, перемішати. Якщо маса вийшла щільною, можна додати курячого бульйону (приблизно 0,5 склянки). М’ясною сумішшю нещільно нафарширувати підготовлені кишки, сформувавши невеликі ковбаски. Наколоти тонкою голкою, щоб не луснули під час варіння. У киплячу підсолену воду додати лавровий лист і перець горошком. Викласти ковбаски, варити 15—20 хв. Готові обсушити та обсмажити до рум’яності.

Варена ковбаса зберігається в холодильнику до трьох діб, також її можна заморозити.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.