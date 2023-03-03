Багато людей сприймають стан емоційного вигоряння як категорично негативний, помилково докоряючи собі в лінощах чи неорганізованості. Насправді ж стан «нульового ресурсу» просто сигналізує нам про необхідність зробити перерву та перемкнути увагу. То як же швидко повернутися «у форму»?

ЩОДЕННІ РИТУАЛИ РАДОСТІ

Стрес не завжди очевидний. Навіть коли здається, що в житті все спокійно, щоденна рутина та обов’язки забирають багато енергії. Ритуали, які дозволяють відновити особистий ресурс, мають бути так само щоденними. Чашка кави зранку в цілковитій тиші або година, проведена наодинці з улюбленою музикою. Дрібниці, на які постійно бракує часу, але саме вони допомагають нам відновити мотивацію та налаштуватися на продуктивний день.

УПОРЯДКОВАНИЙ ПРОСТІР І ДОГЛЯД ЗА СОБОЮ

Коли здається, що в житті все йде не за планом, важливо відновити відчуття контролю. Тому впорядкування робочого місця або власної оселі може бути першим кроком. Також приділіть увагу догляду за собою.

СПОРТ

Традиційне джерело дофаміну, так званого «гормону щастя», що, зокрема, має вагомий вплив на зосередженість і мотивацію. Прості та регулярні фізичні навантаження здатні допомогти вийти зі стану втраченого емоційного ресурсу.

КОХАННЯ

Воно також є потужним джерелом дофаміну та способом знизити рівень стресу.

РОЗМОВА ЗАРАДИ КОМУНІКАЦІЇ (SMALL TALK)

Коли не вистачає енергії та відчувається важка втома від рутини, маленька розмова «ні про що» з новою людиною може дати позитивний імпульс, такий необхідний вашій психіці.

МРІЙТЕ

Так, це складно робити під час війни — планувати майбутнє та своє життя. Але саме цей образ майбутнього часто змушує людей боротись і перемагати навіть у найбільш безвихідних ситуаціях. Вірте в себе та своє майбутнє.

Надія ТЕРЕЩЕНКО, психологиня.