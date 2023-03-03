Звісно, ні, адже керівник суб’єкта господарювання зобов’язаний забезпечувати цивільний захист як своїх працівників, так і клієнтів/відвідувачів, у т.ч. під час оповіщення про повітряну тривогу в населеному пункті, де розташоване підприємство.

Адже громадяни України мають право на отримання інформації про надзвичайні ситуації чи небезпечні події, що виникли або можуть виникнути (ст.21 Кодексу цивільного захисту України), пояснюють у Держпраці.

Роботодавець не має права вимагати від працівника виконання роботи, що становить явну небезпеку для його життя, а також в умовах, які не відповідають законодавству про охорону праці (ст.153 КЗпП).

Однак прямої відповідальності за роботу підприємства під час повітряної тривоги чинне законодавство України наразі не передбачає.

Коли під час перебування на робочому місці пролунала сирена, потрібно виконати заходи, передбачені на такий випадок у внутрішньому документі по підприємству — інструкції або плані реагування.