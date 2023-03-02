Хоча млинці й готують із дріжджами, вони виходять тоненькими. А на смак справді особливі, наче бабусині з печі.
- 650 мл молока
- 7 г сухих дріжджів
- 3 яйця
- 2—3 столові ложки цукру
- 1 чайна ложка солі
- 100 мл води
- 220 г борошна (+столова ложка в опару)
- 50 мл олії
- вершкове масло (для змащування)
У теплій воді розчинити цукор, дріжджі та борошно. Залишити на 15 хв. до утворення пінної шапочки — опара готова. В іншій мисці збити яйця, влити тепле молоко, посолити. Опару змішати з яєчно-молочною сумішшю. Всипати поступово борошно, розмішати.
Наприкінці влити олію — тісто має вийти в міру рідким, тоді млинці будуть тоненькими. Залишити в теплі на 40 хв. для підйому. Обережно перемішати тісто, що підійшло. Сковорідку змастити олією, розподілити ополоником тісто, щоб вийшов тонкий млинець. Смажити з обох боків до рум’яності. Кожен змащувати шматочком масла.
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