Хоча млинці й готують із дріжджами, вони виходять тоненькими. А на смак справді особливі, наче бабусині з печі.

650 мл молока

7 г сухих дріжджів

3 яйця

2—3 столові ложки цукру

1 чайна ложка солі

100 мл води

220 г борошна (+столова ложка в опару)

50 мл олії

вершкове масло (для змащування)

У теплій воді розчинити цукор, дріжджі та борошно. Залишити на 15 хв. до утворення пінної шапочки — опара готова. В іншій мисці збити яйця, влити тепле молоко, посолити. Опару змішати з яєчно-молочною сумішшю. Всипати поступово борошно, розмішати.

Наприкінці влити олію — тісто має вийти в міру рідким, тоді млинці будуть тоненькими. Залишити в теплі на 40 хв. для підйому. Обережно перемішати тісто, що підійшло. Сковорідку змастити олією, розподілити ополоником тісто, щоб вийшов тонкий млинець. Смажити з обох боків до рум’яності. Кожен змащувати шматочком масла.