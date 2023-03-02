Так, щоб виростити міцну та здорову розсаду в торф’яних горщиках (стаканчиках), потрібно знати певні «секрети».

Зазвичай торф’яні горщики на 70—80 відсотків складаються з торфу та на 20—30 — з перегною, паперу, деревини, вапна. Форма та розміри бувають різні, їх обирають залежно від потреб культури.

ПЕРЕВАГИ ЦІЄЇ ТАРИ

✔ Кожен паросток росте в окремій ємності.

✔ Матеріал екологічно чистий.

✔ Стінки пористі й добре пропускають повітря.

✔ Розсада за таких умов росте краще та швидше приживається на грядках.

✔ Рослинку висаджують у ґрунт разом із горщиком, а отже, корені при цьому не пошкоджуються. У землі горщик розкладається і стає додатковим добривом. Особливо це важливо для рослин, які не люблять пересадки (огірків та інших).

НЕДОЛІКИ

✔ Така тара одноразова.

✔ Купівля значної кількості горщиків обійдеться в копійку.

✔ Торф швидко пересихає.

✔ Можлива деформація горщиків унаслідок потрапляння вологи.

✔ Можна виготовляти й самостійно, але це досить копітка справа.

✔ Іноді горщики бувають занадто щільними.

✔ Торф підкислює ґрунт. А цього не люблять чимало рослин. Аби нейтралізувати кислотність, виробники можуть додавати до складу горщиків вапно чи інші компоненти. Але потрібно пересвідчитись, що це дійсно так.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ

Чим крупніша розсада, тим більшого розміру має бути горщик. Приміром, для огірків чи баклажанів діаметр тари має становити близько 10 см. Для зелені достатньо 5 см. Ємність заповнюють вологою поживною сумішшю та злегка ущільнюють. Висівають насіння. Догляд загалом такий самий, що й за розсадою у звичайних горщиках. Важливо лише частіше поливати. Адже в торфі землесуміш висихає значно швидше. Водночас надмірна вологість може спричинити появу плісняви на стінках. Тож правильне дозування поливів дуже важливе. Аби субстрат не втрачав швидко вологу, досвідчені городники радять обгорнути кожен стаканчик фольгою, яку знімають перед висадкою розсади у відкритий ґрунт. Торф’яні горщики обов’язково потрібно розмістити в піддоні з високими стінками впритул один до одного, бо вони не дуже стійкі. Важливо, щоб на дні піддона не накопичувалась вода.

За 1—2 дні до висадки субстрат із сіянцями рясно поливають, аби розм’якшити стінки горщиків. У відкритий ґрунт їх опускають на 2—3 см нижче рівня землі.

ОБИРАЄМО ПИЛЬНО

Обирайте торф’яні стаканчики тільки в перевірених виробників. На упаковці має бути зазначений склад такої тари. Нерідко городники нарікають, що виробники додають до неї замість торфу багато паперу. Через це в ґрунті вона погано розкладається, і коренева система сіянців не може пробитись крізь таку перешкоду.

Крім того, на стінках неякісних виробів може утворюватись пліснява. При купівлі звертайте увагу, щоб товщина стінок була не більше 1,5 см. Хороший горщик розкладеться в землі приблизно за місяць.

Ціна залежить від розміру та складу: від 1,6 грн — за горщик діаметром 6 см, до 5 грн — 8—10 см. Оптом купувати дешевше.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.