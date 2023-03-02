ДЛЯ ТОЧНОГО АНАЛІЗУ

На перший погляд, що може бути простіше — здати аналіз сечі? Однак і таке дослідження має певні правила, яких важливо дотримуватися для отримання достовірного результату. Наприклад, для деяких аналізів має значення колір сечі; тож лікар попередить, яких саме продуктів, як-от буряк тощо, перед здачею слід уникати.

ЄМНІСТЬ МАЄ ЗНАЧЕННЯ

Ми ще пам’ятаємо часи, коли такі аналізи приносили до лабораторій у різних баночках — хто що знайшов для цього. Нині ж в абсолютній більшості закладів вимагають здавати їх лише в спеціальних контейнерах. Звісно, займають менше місця, зручніші для перевезення. Та не це головне. Сучасні контейнери не просто герметичні й стерильні: вони здатні запобігти розмноженню бактерій у сечі, її забрудненню різними мікроорганізмами та хімічними сполуками; значно збільшити час, упродовж якого вона має бути доставлена в лабораторію та досліджена там; зберегти клітинні елементи матеріалу, а при обстеженні хворого у важкому стані в умовах стаціонару — зробити відбір просто з катетера. До того ж завдяки надійності контейнера мінімізуються ризики для медиків.

ЗВАЖАЙТЕ НА ГОДИННИК!

В абсолютній більшості випадків сечу на аналіз збирають у домашніх умовах (або при лікуванні в стаціонарі профільного медичного закладу), безпосередньо перед тим провівши гігієну зовнішніх статевих органів. Зазвичай лікар уточнює, в якому саме інтервалі часу має бути зданий біоматеріал, оскільки час для проведення обстеження також обмежений; приміром, у деяких випадках це 2 год. після сечовипускання, отож треба здати досить оперативно. Важливо завчасно знати: це має бути повна порція чи невелика кількість від неї.

ЗАЛЕЖНО ВІД ДОСЛІДЖЕННЯ

Перша ранкова порція, зібрана відразу після пробудження, актуальна для низки досліджень, зокрема методом ПЛР — для аналізу на інфекції, які передаються статевим шляхом. Чи не найпоширеніший метод збору — коли здають лише середню порцію від першої ранкової. Такий підхід застосовують для загального та бактеріального аналізу сечі, а також за Нечипоренком.

Для гормональних, а також деяких біохімічних досліджень може знадобитися добова сеча. У такому випадку напередодні здачі збір розпочинають після першого ранкового сечовипускання, протягом доби (наприклад, з 8 ранку до 8 ранку наступного дня) збираючи все в одну чисту банку. Вона має зберігатися в прохолодному темному місці, щоб туди не потрапило нічого стороннього. За цей час вміст треба кілька разів струсити, а після закінчення збору неодмінно зазначити загальний об’єм. Іще раз перемішавши, трохи сечі відливають у меншу ємність, яку треба здати зазвичай упродовж 2 годин.

А от для деяких аналізів цілком припустима й випадкова порція, коли час на годиннику не має значення. Тож неодмінно уточніть у лікаря всі вимоги, аби отримати достовірний і точний результат, важливий для подальшого лікування.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.