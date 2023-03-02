Дискримінаційну трудову умову щодо укладання з педагогами-пенсіонерами виключно строкових договорів скасували, про що повідомили у відділі комунікацій КСУ та правового моніторингу. Відповідне рішення ухвалив Конституційний Суд 7 лютого, визнавши неконституційним абз.3 ч.2 ст.22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 №463-IX.

У ньому йдеться про те, що «педагогічні працівники державних і комунальних закладів загальної середньої освіти, які досягли пенсійного віку та яким виплачується пенсія за віком, працюють на основі трудових договорів, що укладаються строком від одного до трьох років». Таким чином, педагогів-пенсіонерів відтепер мають приймати на роботу за безстроковими договорами.

Як зазначається в рішенні, воно дозволить зберегти наявний кадровий ресурс досвідчених педагогічних працівників, які незалежно від досягнення певного віку відповідають кваліфікаційним професійним вимогам і здатні за станом фізичного та психічного здоров’я провадити педагогічну діяльність. Окрім цього, рішення забезпечить свободу праці, зокрема вільний вибір трудового договору, та рівність педагогів-пенсіонерів з іншими педагогічними працівниками.