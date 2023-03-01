Салат із буряка з часниково-гірчичною заправкою виходить у міру гострим, соковитим, ароматним, із чудовим смаком.

3 середні буряки

2 зубчики часнику

олія, цукор, сіль (для запікання)

Заправка:

3 столові ложки олії

1 чайна ложка гірчиці

1,5 столові ложки лимонного соку

1 чайна ложка меду

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

сіль

Промитий і просушений буряк змастити олією. Присипати цукром і сіллю, розтерти по поверхні. Загорнути кожен окремо у фольгу. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько години. Дати охолонути. Почистити та крупно натерти.

Для заправки в миску викласти олію, мед, сік і гірчицю. Додати вичавлений часник, перець і сіль, розтерти. Полити салат заправкою, перемішати, залишити на 20 хв. настоятися.