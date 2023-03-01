Салат із буряка з часниково-гірчичною заправкою виходить у міру гострим, соковитим, ароматним, із чудовим смаком.
- 3 середні буряки
- 2 зубчики часнику
- олія, цукор, сіль (для запікання)
Заправка:
- 3 столові ложки олії
- 1 чайна ложка гірчиці
- 1,5 столові ложки лимонного соку
- 1 чайна ложка меду
- чверть чайної ложки чорного меленого перцю
- сіль
Промитий і просушений буряк змастити олією. Присипати цукром і сіллю, розтерти по поверхні. Загорнути кожен окремо у фольгу. Запікати в розігрітій до 200 градусів духовці близько години. Дати охолонути. Почистити та крупно натерти.
Для заправки в миску викласти олію, мед, сік і гірчицю. Додати вичавлений часник, перець і сіль, розтерти. Полити салат заправкою, перемішати, залишити на 20 хв. настоятися.
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