Щороку вирощую власну розсаду, бо та, що з ринку, завжди нижчої якості. Та й невідомо, чи сорти відповідають заявленим. Поживу для неї також роблю сама. І використовую для цього… відому східну спецію куркуму. Колись прочитала цей рецепт — і оцінила! Придбати її можна в будь-якому продмазі.

У чому користь куркуми? Вона містить велику кількість антисептичних і протимікробних речовин, які позитивно впливають не лише на людський організм, а й на рослини. А ще — вітаміни, макро- та мікроелементи. Для збагачення ґрунту на 1 л землі достатньо 1 ч.л. спеції.

Також готую корисний розчин для обприскування розсади: на 1 л води — 2 ч.л. куркуми. Пару годин настоюю, проціджую й обробляю рослини. Застосовую не частіше одного разу на 2 тижні.

Олександра ЛУКОМЕЦЬ.

Київська обл.