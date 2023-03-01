Ми проживаємо в прифронтовому регіоні. Син має інвалідність із дитинства, у березні йому виповниться 18 років. Як бути з призначенням пенсії йому як дорослому?

Світлана Тимофіївна. Харківська обл.

Під час війни дитині, яка досягла 18 років, можуть встановити інвалідність дистанційно, роз’яснюють у МОЗ.

Це передбачено постановою Кабміну від 8.03.2022 №225 «Деякі питання порядку проведення медико соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України».

Тобто якщо така дитина не може прибути на огляд до МСЕК, рішення про встановлення їй інвалідності комісія може ухвалити заочно на підставі направлення ЛКК.

На період дії воєнного стану строк повторного огляду вважається продовженим на весь час дії воєнного стану та впродовж шести місяців після його припинення чи скасування. При цьому за дитиною зберігаються всі виплати та пільги.

Дізнатися адреси та контактні номери телефонів усіх МСЕК в Україні, у тому числі й тих, які переїхали з небезпечних територій, можна за номером телефону гарячої лінії МОЗ: 0 800 602 019.