Уряд затвердив новий порядок надання компенсацій роботодавцям за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних, інформують у Мінекономіки та роз’яснюють, які саме компенсації передбачено згідно з ухваленим рішенням.

1) Компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за відповідну особу за місяць, але не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску — за працевлаштування роботодавцем строком не менше ніж на 2 роки за направленням центру зайнятості зареєстрованих безробітних з числа осіб, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні та перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць.

Зокрема, таких категорій населення:

✔ один із батьків або особа, яка їх замінює і:

має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років;

виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;

утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

✔ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

✔ особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

✔ особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

✔ особи, яким виповнилося 15 років та яких за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, можна, як виняток, приймати на роботу;

✔ особи, стосовно яких згідно із Законом встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 12 місяців упродовж наступних двох років.

2) 50 відсотків фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати — за працевлаштування роботодавцем за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на один рік осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, а також осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць і належать до таких категорій:

✔ особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

✔ учасники бойових дій.

Загальна тривалість виплати компенсації становитиме 6 місяців упродовж наступного року.

3) 50 відсотків мінімальної заробітної плати за відповідну особу за місяць, за умови якщо роботодавець за направленням центру зайнятості працевлаштовує зареєстрованого безробітного із числа осіб:

✔ віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

✔ віком до 35 років — на перше робоче місце;

✔ звільнених зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Загальна тривалість виплати компенсації становить не більше 6 місяців за умови збереження гарантій зайнятості особи протягом періоду, що перевищує виплати вдвічі.