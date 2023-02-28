Традиційно цю рідку кашу готують із пшоном. Але в нашій родині прижився інший рецепт — спробуйте!

1 склянка гречаної крупи

5 середніх картоплин

1 велика морквина

1 велика цибулина

2 зубчики часнику

150 г сала

1 лавровий листок

зелень

сіль

чорний мелений перець

Картоплю нарізати невеликими кубиками. Викласти в каструлю картоплю та крупу, залити 1,5 л води, посолити за смаком. Варити близько 15—17 хв. до готовності.

Тим часом сало дрібно нарізати, розтопити на сковорідці. Додати подрібнену цибулину, смажити до золотавості. Додати середньо натерту морквину, тримати на слабкому вогні до м’якості. В каструлю до гречки та картоплі покласти лаврушку, перець, посічений часник, засмажку.

Прогріти все разом 2—3 хв. Зняти з вогню, додати посічену зелень, витримати під кришкою 10 хв.

Людмила БОРИСЕНКО. Житомирська обл.