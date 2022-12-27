Усі витяжки, що сьогодні є, мабуть, на кожній кухні, мають жировловлюючий фільтр із алюмінію. Це основний бар’єр для частинок жиру, що піднімаються від їжі, яка готується. Але з часом фільтр, забиваючись жиром, перетворюється на якусь подобу смолянистого клею. Витяжка припиняє нормально працювати, і виникає питання — що ж робити?

Фільтр має складну структуру з тонких решіток, з якої дуже складно вимити застиглий жир, особливо з огляду на його консистенцію. Якщо докласти занадто багато фізичних зусиль, фільтри просто зламаються. Перша ідея, яка виникає, — просто купити нові. Але, як показує практика, знайти фільтри саме потрібного розміру дуже складно. Найчастіше продавці рекомендують просто купити нову витяжку. Але це надто витратний варіант, і допоможе лише до наступного забруднення.

Зарадити можуть очищувачі духовки від жиру. Але якщо фільтр забитий так, що витяжка вже просто не тягне через нього повітря, то такими засобами ви дуже довго все розчинятимете.

Є несподіване рішення — використання засобів для чищення труб, до складу яких входить їдкий луг, який чудово розчиняє жир. Достатньо замочити фільтр, і побачите, як почнеться реакція з утворенням піни з жиру, що розчиняється. Найпотужнішим є засіб у вигляді гранул. Він діє найшвидше. Однак необхідно знати, що луг також розчиняє алюміній. Отже, не можна замочувати фільтр надовго. Засіб слід змити відразу, як жир розчиниться. Також варто знати, що поліровані деталі фільтра перестануть блищати через часткове розчинення алюмінію.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.