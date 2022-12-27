Канапки з яєчно-гірчичним маслом на підсмажених шматочках хліба ваші гості точно оцінять!

90 г вершкового масла

3 жовтки варених яєць

1 середній зубчик часнику

1 чайна ложка готової гірчиці

1 чайна ложка лимонного соку

0,5 чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

Жовтки натерти на дрібній тертушці. Додати вичавлений часник. Викласти розм’якшене масло. Додати сік лимона, гірчицю, сіль і перець. Трохи збити все виделкою, щоб маса стала більш легкою — масло готове. Можна поставити на 30 хв. в холодильник.

Подавати так: нарізати багет маленькими скибочками, підсмажити на сухій сковорідці до рум’яності. Трохи охолоджені змастити маслом, прикрасити солоним (свіжим) огірком чи зеленою цибулею.