Канапки з яєчно-гірчичним маслом на підсмажених шматочках хліба ваші гості точно оцінять!
- 90 г вершкового масла
- 3 жовтки варених яєць
- 1 середній зубчик часнику
- 1 чайна ложка готової гірчиці
- 1 чайна ложка лимонного соку
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка чорного меленого перцю
Жовтки натерти на дрібній тертушці. Додати вичавлений часник. Викласти розм’якшене масло. Додати сік лимона, гірчицю, сіль і перець. Трохи збити все виделкою, щоб маса стала більш легкою — масло готове. Можна поставити на 30 хв. в холодильник.
Подавати так: нарізати багет маленькими скибочками, підсмажити на сухій сковорідці до рум’яності. Трохи охолоджені змастити маслом, прикрасити солоним (свіжим) огірком чи зеленою цибулею.
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